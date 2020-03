Chốn check-in sang chảnh ở Sa Pa vắng tanh vì dịch Covid-19 ngày một phức tạp

Sa Pa (Lào Cai) là một địa điểm thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nơi đây trở nên vắng vẻ và yên ả một cách lạ thường. Ảnh sử dụng trong bài: Giang Trịnh. So với cùng kì hàng năm, thời điểm này ở Sa Pa vắng vẻ hơn nhiều, các điểm check-in nổi tiếng như Nhà thờ đá Sa Pa, bản Cát Cát, đỉnh Fansipang,... đều rơi vào cảnh đìu hiu khách. Chung cảnh với các điểm check-in là các nhà hàng, khách sạn ở Sa Pa, nơi thường xuyên đông đúc khách du lịch tập trung cũng đều ở trong tình trạng vắng vẻ. Một góc khu phố chính ở trung tâm thị trấn Sa Pa thường ngày đông đúc, tấp nập khách du lịch nhưng trong mùa dịch Covid-19 tất cả đều vắng lặng. Chứng kiến cảnh đìu hiu tại Sa Pa giữa mùa dịch Covid-19, dân mạng không khỏi chạnh lòng và để lại bình luận. Đơn cử như nickname T.Q.T có viết: "Nhìn mà buồn hết cả người, vắng vẻ như này thất thu nhiều lắm. Nhưng thôi an toàn vẫn là trên hết". Đồng quan điểm với T.Q.T là nickname H.A.T bình luận: "Ngày thường đông đúc là thế, nhộn nhịp là thế, con virus này tàn phá nền du lịch nước nhà quá khủng khiếp. Mong nó nhanh bị tiêu diệt để cuộc sống sinh hoạt của người dân và khách du lịch trở lại bình thường". Bên cạnh đó, theo thông báo của Bộ Y Tế vào chiều 8/3, 8 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 2 trường hợp tại Lào Cai. 2 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Lào Cai được xác định là cặp vợ chồng người Anh đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17 đến Hà Nội, rồi đi từ Hà Nội đến Sa Pa du lịch 2 ngày (5 - 6/3). Cũng theo báo cáo ngày 7/3, cặp vợ chồng khách du lịch được xe Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đón về cách ly tại bệnh viện và xét nghiệm cho thấy cả 2 đều nhiễm Covid-19. Hiện, bệnh nhân nam sốt 38,3 độ C, không ho, không khó thở. Bệnh nhân nữ không sốt. Clip: Tình hình Covid-19 ngày 9/3: 109.838 ca nhiễm bệnh, 3.805 người tử vong trên thế giới - Nguồn: VTC Now

