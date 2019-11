Chơi "ngu" bị chửi chưa chừa, youtuber NTN lại tiếp tục gây sốc

Ngày 13/11, youtuber NTN gây sốc khi làm clip thả 100 con dao thái lan từ trên cao xuống. Sau clip, anh chàng bị cộng đồng mạng "ném đá" dữ dội. Mới đây, NTN lại tiếp tục "chơi ngu" khi làm video thả nút play vàng từ trên cao xuống sân. Youtuber Việt Nam thừa nhận lần trước thả dao xuống rất nguy hiểm nên lần này sẽ thả cái khác. Để đảm bảo an toàn và đồ vật không bị hỏng, lần này Nguyễn Thành Nam sẽ buộc đồ được thả vào ô để rơi từ từ xuống sân. Anh chàng thử thả chai coca và camera go pro 6 trước khi chính thức thả nút play vàng. Sau khi nhận thấy các đồ vật được buộc vào ô rơi rất chậm và không bị hỏng hóc, NTN tiến hành buộc nút play vàng vào ô và thả rơi tự do từ trên cao. Trong video, NTN cũng tự nhận là youtuber sở hữu nhiều nút play vàng nhất Việt Nam. "Nói thế thôi chứ không lại bảo ông này khoe khoang thì chết. Thế nào cũng bị nói được" - anh chàng chia sẻ. Có lẽ vì quá nhiều nút play vàng nên youtuber này không tiếc để phục vụ cho thói "chơi ngu" của mình. "Video của anh rất hay, mong kênh của anh sớm sập", "Biểu hiện của việc cạn ý tưởng" - Nhiều người chỉ trích NTN trên kênh youtube của anh. Trước đó, NTN từng đăng tải một video nói về việc xoá kênh do phải nhận quá nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng. NTN Vlogs là kênh Youtube có hơn 8 triệu lượt đăng ký và hàng chục ngàn tương tác cho mỗi clip được đăng tải. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá là chất lượng kênh ngày càng kém, nội dung nhàm chán, bất chấp để kiếm views. NTN - Xóa Kênh (Delete Channel) - Nguồn: Youtube

