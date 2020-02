Choáng váng trước độ chịu chơi của dàn Rich Kid Nga

Nói về giới con nhà giàu thế giới thì hội Rich Kids Nga lúc nào cũng có mặt trong top danh sách về độ chịu chơi, không ngần ngại chi tiền cho những thú vui mà chỉ những người có tiền mới hiểu. Một Rich Kids Nga sở hữu từ 2 - 3 siêu xe là điều quá là bình thường. Không những xe đẹp, cậu ấm, cô chiêu tại đất nước rộng nhất thế giới này cũng thích thú với việc đọ biển số xe. Cũng giống như tại Việt Nam, giới nhà giàu Nga quan niệm biển kiểm soát đẹp sẽ mang lại may mắn. Dù ở bất kỳ quốc gia nào, phụ nữ cũng nghiện mua sắm, thích hàng hiệu. Có sẵn tiền trong tay, những cô gái vàng trong làng đầu thai tại Nga không ngần ngại "đốt tiền" vào mua sắm. Ở biệt thự triệu đô, siêu xe xếp đầy sân là hình ảnh chẳng hề xa lạ đối với những "fan cứng" của hội Rich Kids Nga. Thậm chí mỗi ngày thay một chiếc xế hộp là điều quá là bình thường. Chuyên cơ riêng có nội thất không khác gì khách sạn 5 sao luôn sẵn sàng phục vụ các cậu ấm, cô chiêu trong những chuyến đi xa. Ngồi trên máy bay riêng vi vu trên bầu trời, thưởng thức ly rượu đắt đỏ bậc nhất không khác gì trong phim điện ảnh Hollywood. Những dịch vụ hạng sang trên máy bay, có hẳn 1 đội ngũ hỗ trợ riêng là điều mà không phải ai cũng có thể trải nghiệm. Chỉ có hội cực nhiều tiền mới được tận hưởng các dịch vụ này. Chiếc túi Louis Vuitton bên cạnh chiếc chuyên cơ hạng sang, nhìn là biết chàng công tử này nhà chẳng có gì ngoài điều kiện. Không chỉ phi cơ riêng, du thuyền cá nhân cũng được giới con nhà giàu tại Nga mạnh tay sắm sửa. Thi thoảng chán, lên du thuyền tận hưởng kỳ nghỉ trên biển "sương sương", nghĩ là đã thấy hạnh phúc rồi. Những chai champagne Ace of Spades và Cristal, vốn được làm ra để phục vụ Nga hoàng Alexander II có giá 150 bảng/chai là không hề đắt đỏ so với dàn Rich Kids tại Nga.

