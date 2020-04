Chợ dân sinh làm điều này trong thời gian chống dịch, dân mạng ầm ầm vỗ tay

Mới đây, trong một diễn đàn lớn trên mạng xã hội, nhiều người thi nhau chia sẻ những bức hình được ghi lại tại một khu chợ dân sinh tại Hà Nội. Theo đó, chợ thực hiện kẻ vạch an toàn 2 mét để giữ an toàn cho tất cả mọi người trong mùa dịch COVID-19. Tất cả mọi người khi tới mua hàng tại khu chợ dân sinh đều đứng nghiêm chỉnh tại vạch đã được kẻ sẵn để giữ an toàn trước khả năng lây lan COVID-19. Đặc biệt, 100% người có mặt tại chợ đều sử dụng khẩu trang. "Hay quá, việc kẻ vạch cần nhân rộng tại cách khu chợ bởi đây chính là một nguồn lây bệnh nguy hiểm, có hàng trăm người qua lại, tiếp xúc, nói chuyện với nhau mỗi ngày", "Ai cũng có ý thức cách ly như thế này thì Việt Nam sẽ sớm hết dịch, cố lên" - Dân mạng bình luận. Giữa người bán và người mua cũng giữ khoảng cách 2 mét an toàn, không tiếp xúc gần. Trước đó, việc kẻ vạch giúp mọi người giữ khoảng cách đã được nhiều nơi thực hiện. Tại các bến phà, những vạch trắng cho xe máy được kẻ vuông vắn. Nhiều nơi thực hiện đánh số, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm chỉnh việc xếp hàng. Nhiều quán ăn, uống tại Hà Nội và TP HCM đã thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc an toàn giữa mùa COVID-19 từ lâu. Tình trạng chen lấy, xô đẩy là không hề có bởi ai cũng muốn giữ bản thân an toàn trước dịch bệnh. Không chỉ ở chợ dân sinh, các siêu thị và trung tâm thương mại đã thực hiện việc đánh dấu vị trí an toàn từ lâu. Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đã áp dụng cách giữ khoảng cách này. Người mua hàng buộc phải đứng đúng vị trí đã đánh dấu trước. Thậm chí, hoạt động mua bán tại chợ ở Ấn Độ được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Tập thể dục cũng giữ khoảng cách nhất định, hạn chế tối đa sự tương tác qua lại, nói chuyện. Mời quý độc giả xem thêm clip: Chủ tịch Hà Nội: Giữ khoảng cách với nhau 2m khi tiếp xúc - Nguồn: Youtube

