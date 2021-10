Chia tay doanh nhân, cô gái H'Mông Lò Thị Mai lộ bạn trai mới

Lò Thị Mai - cô gái người H'Mong ở Lào Cai là "hiện tượng mạng" một thời nhờ tài bắn tiếng Anh siêu đỉnh. Cô luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng từ khi sang Mỹ định cư. Mới đây, Lò Thị Mai đã đặt trạng thái hẹn hò với một người bạn trai mới chỉ sau một thời gian ngắn "đường ai nấy đi" với CEO Mỹ. Thông tin "hiện tượng mạng" này có bạn trai mới khiến đông đảo công chúng theo dõi bất ngờ, dưới phần bình luận bạn bè của Lò Thị Mai liên tục thả icon ngạc nhiên. Theo đó bạn trai Lò Thị Mai là Wim Francois, cả 2 đều để trạng thái hẹn hò trên Facebook. Trả lời cho những thắc mắc của mọi người, cô gái dân tộc hạnh phúc giới thiệu bạn trai mới của mình: "I told him all my past and what I went through and he is very loving and caring person" (Tạm dịch: "Tôi đã kể với anh ấy quá khứ của tôi và những gì tôi đã trải qua. Anh ấy rất yêu thương và quan tâm đến tôi"). Cách đây 1 tháng, Lò Thị Mai từng chia sẻ về lý do chia tay giữa cô và bạn trai CEO Mỹ, cô cho biết do cả hai yêu xa, tính cách của cô không phù hợp với việc yêu xa. Họ công khai hẹn hò sau 1 năm Lò Thị Mai ly hôn chồng người Bỉ. Thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên công khai dành cho đối phương những điều tốt đẹp, lời nói ngọt ngào trên mạng xã hội. Trước khi đến với bạn trai CEO Mỹ, Lò Thị Mai từng có chuyện đẹp với Steve Houbrechts (sinh năm 1983, kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn ở Bỉ). Tuy nhiên đến 2019, cô tuyên bố ly hôn, đã có nhiều đồn đoán về việc cô ngoại tình nên mới chia tay chồng. Hiện tại, Lò Thị Mai cũng đã ẩn hết hình ảnh của bạn trai cũ trên trang cá nhân. Về phía Lò Thị Mai, cô gái dân tộc nổi tiếng ngày nào vẫn vui vẻ với cuộc sống thường nhật. Cô còn dành nhiều thời gian cho bản thân đi cà phê thư giãn cùng bạn bè với nhan sắc thì càng thăng hạng. Cô càng trở nên đầy đặn, hồng hào và có nét gì đó rất Tây. Phía dưới những bài viết của Lò Thị Mai, nhiều người đã bày tỏ sự yêu thích đối với vẻ ngoài ngày càng xinh đẹp của cô. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: Saostar

