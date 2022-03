Chị gái "công chúa béo" Quỳnh Anh nhập hội đầu tư túi hiệu khủng

Đồ hiệu nói chung tăng giá bất chấp dịch bệnh, trở thành cơ hội đầu tư béo bở đang là đề tài được các chị đẹp quan tâm. Người chơi hệ túi hiệu như Huyền Mi - chị gái vợ cầu thủ Duy Mạnh cũng không nằm ngoài cuộc đua. Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 16 - 18/3), Huyền Mi đã up story úp mở chuyện unbox 2 chiếc túi Hermes. Với chiếc đầu tiên - Kelly II Sellier 25, Huyền Mi tiết lộ đây là chiếc thứ 3 tại store còn với chiếc thứ 2, chị vợ của cầu thủ Duy Mạnh chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Unbox em này nữa không ta?". Ngoài ra, chị gái của bà xã Duy Mạnh cũng cập nhật tình hình đầu tư túi xách: "Dạo này chủ đề túi tăng giá hơn vàng được các chị em quan tâm lắm đúng không ạ?" và đính kèm ảnh một chiếc Hermes màu navy. Không rõ chính xác từng chiếc túi của Huyền Mi có giá bao nhiêu tiền nhưng từ thương hiệu cũng có thể tưởng tượng được con số không hề nhỏ chút nào. Dĩ nhiên so sánh sự tăng giá của túi hiệu với giá vàng của Huyền Mi hoàn toàn có cơ sở. Dù không tăng vọt như Chanel nhưng Hermes cùng các ông lớn khác ở làng thời trang cũng có những sự thay đổi nhất định về giá sản phẩm của mình, dao động từ 13% - 29%/ mẫu sản phẩm, nhất là những sản phẩm kinh điển. Vì vậy dân mạng hoàn toàn có thể kiếm bộn, lời hơn rất nhiều so với giá từng mua dù đã qua sử dụng. Tuy kín tiếng hơn cô em Quỳnh Anh nhưng Huyền Mi cũng sở hữu kho đồ hiệu khá đồ sộ Có vẻ như Hermes và Chanel là 2 thương hiệu yêu thích của Huyền Mi. Trên trang cá nhân, dù khá kín tiếng những thi thoảng Huyền Mi lại khiến netizen không khỏi trầm bởi độ chơi hàng hiệu. Mời quý độc giả xem video: Tham khảo VAR, trọng tài Ilgiz Tantashev truất quyền thi đấu của Duy Mạnh - Nguồn: FPT

