Chết cười với màn thả dáng cực bá đạo của gà luộc ngày Tết

Gà luộc là món ăn không thể thiếu trong ngày tết. Đêm 30 và ngày mùng một, gia đình nào cũng sẽ làm thịt gà trống để thắp hương cúng lễ. Gà có mào càng to, càng chắc thịt và bày biện càng đẹp được tin rằng sẽ đem lại may mắn, sung túc cho năm mới. Gà được tạo hình càng đẹp thì càng khiến mâm cỗ ngày tết trở nên bắt mắt. Thế nhưng, mới đây dân mạng được dịp cười nghiêng ngả với tạo hình gà luộc nguyên con cực kỳ bá đạo.Gà luộc ngày tết được tạo hình người gánh hàng cực hài hước. "Đến bái phục với ông nào tạo ra được con gà này, lại còn gánh hai cái bát nội tạng nặng trĩu thế kia thì năm nay nhà ông phát tài lắm đấy" - T.P bình luận. Chú gà lả lướt nhất năm đây rồi. Đã bị luộc chín nhưng vẫn cố tạo dáng khoanh chân, gặm cánh thế này đây. "Gà hoa hậu" nằm cực kỳ khép nép nhưng chết vẫn ở trong tư thế luôn ngẩng cao đầu. Không biết "thánh" nào luộc mà để con gà ngoác cả miệng ra thế này thì còn cúng các cụ làm sao được nữa? Khi bạn được phân công luộc gà và quá rảnh, hết việc để làm thì sắp xếp, tạo hình cho đĩa gà thêm sinh động cũng là một hoạt đồng giải trí giết thời gian hiệu quả. Đã là gà luộc nhưng vẫn thích được bay. Đây là chú gà được cộng đồng mạng bình chọn là "chất" nhất dịp Tết Nguyên đán với tên gọi: "Gà đi bay" hay "Gà cơ trưởng". Nhiều người còn hài hước cho rằng đây chính là gà của nhà Khá Bảnh với chiếc mào tương tự mái tóc huyền thoại của giang hồ Bắc Ninh. Đang ngồi hóng chuyện thì bị cắt tiết, giận vàng người. Có lẽ chú gà này trước khi bị làm thịt đã hét lên kêu cứu đây, miệng mở to thế kia cơ mà. Gà luộc "mời anh xơi" khiến cộng đồng mạng cười bò. Xem thêm clip: Luộc gà cánh tiên ngon, đẹp, căng bóng cho ngày Lễ Tết | Món ăn ngon - Nguồn: Youtube

