Chán nản vì thất sủng, Bùi Tiến Dũng khoe cơ bụng khiến fan phát mê

Bùi Tiến Dũng là một trong 3 thủ môn được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam lần này. Với sai lầm cơ bản tại SEA Games 30 thì rõ ràng, hiện tại anh không được đánh giá cao bằng Văn Toản và chẳng phải một tân binh có thời gian để chứng minh năng lực như Y Eli Niê. Ảnh: On Sports. Tại VCK U23 Châu Á 2020 lần này là một cơ hội quan trọng để thủ môn Bùi Tiến Dũng lấy lại được lòng tin của người hâm mộ bởi sang năm, anh đã hết tuổi thi đấu ở các giải trẻ và lên đội tuyển Quốc gia thì càng không có khả năng tranh suất bắt chính với Đặng Văn Lâm. Ảnh: On Sports. Thế nhưng trước thềm VCK U23 Châu Á, thủ môn người Thanh Hoá dường như không hề bị áp lực mà thoải mái vui chơi, đi mua sắm cùng đồng đội. Có lẽ anh chàng đã có sự chuẩn bị tốt nhất ở giải năm nay rồi chăng? Ảnh: On Sports. Mới đây, bộ ảnh thủ thành Bùi Tiến Dũng khoe dáng bên hồ bơi tại Thái Lan khiến người hâm mộ mê mệt bởi body 6 múi, đầy cơ bắp của anh chàng. Ảnh: On Sports. Nước da nâu rắn rỏi cùng body được liệt vào hàng đẳng cấp nhất đội tuyển U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng xứng danh "crush quốc dân". Trong 1 năm qua, dù ở cấp CLB hay đội tuyển, anh chàng thường xuyên phải ngồi dự bị nhưng tên tuổi chưa bao giờ hết hot. Ảnh: On Sports. Với ngoại hình thế này bảo sao thủ môn sinh năm 1997 là thành viên cứng của "Nhóm người mẫu". Mùa giải V-League sắp tới, anh sẽ khoác áo CLB TP HCM. Ảnh: On Sports. Tiến Dũng, Tiến Dụng và Đức Chinh sở hữu thân hình tráng kiện vẹn toàn khiến fan nữ thi nhau "rụng trứng". Quang Hải và Đình Trọng cũng được chú ý bởi làn da trắng sứ dù thường xuyên phải luyện tập dưới trời nắng. Ảnh: On Sports. Trọng Hùng, visual thế hế mới của U23 Việt Nam cũng khiến người hâm mộ hút hét đến đứt hơi vì cơ thể săn chắc cực phẩm. Ảnh: On Sports. Xem thêm clip: U23 Việt Nam chốt quân: Sự biến hóa của thầy Park - Nguồn: Youtube

