Chạm mốc 30 tuổi trong năm 2020, dàn hot girl Việt nhuận sắc đến ghen tị

Ngọc Thảo (tên thật là Lê Trương Ngọc Thảo) là hot girl Việt có tiếng, được chú ý sau khi trở thành quán quân Ngôi sao Thời trang. Thời điểm đó, cô nàng là gương mặt quen thuộc trên các tạp chí dành cho lứa tuổi học sinh. Dù đã chạm mốc 30, cô nàng vẫn có ngoại hình trẻ trung, nhí nhảnh. Thời gian gần đây, Ngọc Thảo bị nhiều người hâm mộ "ném đá" khi thường xuyên khoe khoang, sân si trên mạng xã hội. Trước đó, hot girl Sài Thành từng có 2 mối tình khá ồn ào với rapper Andree và thiếu gia Tuấn Hải. "Từ trước đến giờ, Thảo chưa yêu ai giàu hơn mình" - Ngọc Thảo cho biết sau khi chia tay thiếu gia. Hiện tại, cô nàng vẫn đang độc thân. Sam (tên thật là Nguyễn Hà My) là một trong số ít những hot girl đời đầu vẫn còn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Cũng như Ngọc Thảo, Sam được chú ý sau cuộc thi Ngôi sao thời trang năm 2009. Sau đó, cô chăm chỉ đi làm mẫu ảnh cho các tạp chí. Hiện tại, thay vì danh xưng hot girl, Sam trở thành cô gái đa tài khi thử sức trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC, KOL. Người đẹp sinh năm 1990 cũng là một trong những cô nàng sạch scandal của showbiz Việt. Sam, Băng Di và Kelly từng là bộ ba hot girl Sài Thành cực kỳ thân thiết, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại lại không xuất hiện cùng nhau trên một sân khấu. Sam cho hay cô và Kelly vẫn là bạn bè, nhưng do quá bận rộn nên không có điều kiện gặp gỡ thường xuyên. Còn đối với Băng Di, hot girl 9X thừa nhận cả hai đã nghỉ chơi do khác biệt về suy nghĩ. Huyền Lizzie (tên thật làPhạm Minh Huyền) từng quen mặt khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Tết siêu tiết kiệm....Trước đó, cô nàng là Top 5 Miss Teen 2009. Năm 2014, khi sự nghiệp đang thành công, Huyền Lizzie bất ngờ tuyên bố "theo chồng bỏ cuộc chơi". Đến tháng 5/2019, cô nàng cho biết đã ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Cô trở thành mẹ đơn thân của một bé trai. Hiện tại, hot girl Hà Thành không thường xuyên tham gia vào các hoạt động nghệ thuật mà chú tâm vào công việc kinh doanh.

