Cha đẻ “7 viên ngọc rồng” qua đời, dàn nhân vật bộ truyện tới viếng

Theo The Guardian, Akira Toriyama qua đời vào ngày 1/3 do tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Thông tin này được xác nhận bởi Bird Studio - Công ty manga (truyện tranh) do Toriyama thành lập vào năm 1983 Akira Toriyama sinh ngày 5/4/1955 ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). Sau khi tốt nghiệp trung học, ông không học đại học mà bắt đầu làm việc thiết kế áp phích tại một công ty quảng cáo Năm 1984, ông cho ra mắt bộ Dragon Ball (tên tiếng việt Bảy viên ngọc rồng) và tạo nên một cơn sốt lớn với 35 triệu bản được tiêu thụ chỉ riêng ở Nhật Bản Không chỉ vậy, bộ truyện tranh lọt top truyện bán chạy nhất với trên 500 triệu bản trên toàn thế giới "7 viên ngọc rồng" lấy cảm hứng từ các bộ phim hành động Trung Quốc và Hồng Kông cũng như văn hóa dân gian Nhật Bản Tác phẩm giới thiệu với khán giả về Son Goku - một võ sinh trẻ tuổi đang tìm kiếm bảy quả cầu ma thuật sẽ triệu hồi một con rồng thần bí - cũng như nhóm đồng minh và kẻ thù của anh Sự ra đời của Akira Toriyama đã gây nên niềm thương tiếc của rất nhiều fan trên thế giới Son Goku là nhân vật truyện tranh sống cùng tuổi thơ rất nhiều người Các nhân vật trong truyện với lễ phục màu đen, với bông hoa trắng trong tay đến viếng "cha đẻ" của mình Tuy tác giả đã không còn nhưng chắc chắn "7 viên ngọc rồng" sẽ vẫn sống trong rất nhiều tuổi thơ thế hệ trẻ em tương lai Các nhân vật đều bày tỏ niềm thương tiếc Đây là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI Bộ truyện "Bảy viên ngọc rồng"

