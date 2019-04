CĐM lại dậy sóng vụ cưỡng hôn bé gái trong thang máy

Chiều ngày 2/4/2019, đoạn clip dài 58 giây ghi lại hình ảnh nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ôm ghì lấy một bé gái 7 tuổi, hôn tới tấp vào miệng bé. Vụ việc ngay lập tức tạo nên một cơn đại địa chấn trên MXH. 14 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, những hô hào đầy khí thế dần xẹp như bong bóng xà phòng. Những hình ảnh kinh hoàng trong thang máy chung cư ở Sài Gòn dường như đã nhạt màu. Tuy nhiên, những ngày qua do những vụ việc như lộ clip nóng của các hot girl trên MXH khiến sự vụ này lắng xuống. Mới đây, các dân mạng lại tiếp tục thổi bùng lại sự vụ cưỡng hôn bé gái trong thang máy được cho là do ông nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng gây ra. Sự vụ cưỡng hôn bé gái trong thang máy bùng phát trở lại khi dân mạng chợt nhận ra, chỉ còn 6 ngày nữa là hết hạn khởi tố và nếu nó không được đưa ra sẽ tạo thành một tiền lệ xấu, thiếu tính răn đe với những đối tượng có âm mưu bất chính. Những người hiểu biết về pháp luật đều hiểu rằng không dễ để bỏ tù ai đó khi chứng lý để khởi tố vụ án chưa rõ ràng. Và khi chưa được khởi tố, "nghi phạm" vẫn là một công dân bình thường, được bảo vệ đủ mọi quyền trước pháp luật. Một số dân mạng cho rằng, việc chưa thể khởi tố vụ tấn công tần dục trong thang máy đối với ông nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tên Linh là do chất lượng clip kém. Còn về phần người đàn ông trên thì dùng từ "nựng" để tự bào chữa cho mình. Tuy nhiên, một số dân mạng khác thì cho rằng, việc clip cưỡng hôn trong thang máy bị mờ chỉ là sự ngụy biện, lấp liếm để cho giấu đi hành động phạm tội của vị nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát. Với sự phẫn nộ của CĐM, mới đây trao đổi với báo chí, đại diện Viện KSND TP HCM cho biết: "Vụ việc vẫn đang được VKS quận 4 ráo riết làm. Hiện chưa có thông tin gì mới". Câu trả lời trên của đại diện Viện KSND TP HCM phần nào xoa dịu được sự "bùng cháy" của CĐM nhưng nó chỉ là hình thức tạm thời. Điều mà tất cả muốn hướng tới đó là mang thủ phạm ra ánh sáng để hắn phải chịu trách nhiệm với hành vi biến thái, mất đạo đức của mình. Như vậy, nếu vụ án không có nhiều tình tiết phức tạp thì chỉ còn 6 ngày nữa là tất cả sẽ biết, vụ án cưỡng hôn bé gái trong thang máy có được khởi tố hay không. Sàm sỡ trong thang máy: Đối tượng đã trình diện công an - Nguồn: @youtube

