Cầu thủ Việt kinh doanh thời trang, ai đọ lại được "chủ tịch" Vato 9?

Cú ngã "real" có lẽ là nguồn cơn để thương hiệu thời trang của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn được giới trẻ biết đến rộng rãi. Dù không phải là cầu thủ đầu tiên ở Việt Nam lấn sân kinh doanh nhưng tiền đạo thuộc biến chế CLB Nam Định lại là người thành công hơn cả đến thời điểm hiện tại. Văn Toàn cho ra mắt thương hiệu VATO 9 hồi tháng 9/2020. Các mặt hàng gồm có áo phông, áo hoodie, giầy dép, balo... Nhưng phải đến năm 2021, tận dụng hiệu ứng từ cú ngã của anh trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 để tung ra mẫu áo có dòng chữ "It's real" (Đó là sự thật). Mặt hàng của VATO 9 nhanh chóng được giới trẻ săn đón, hàng loạt reviewer trên mạng xã hội giới thiệu về chiếc áo này. Thậm chí có thời điểm Văn Toàn phải thông báo ngừng nhận đơn đặt trước vì vượt quá sức sản xuất và quản lý. Hiện tại, Văn Toàn vẫn tập trung bán hàng qua các kênh online. Trang fanpage VATO9 có hơn 200 nghìn lượt theo dõi. Mới đây sau trận đấu đầu tiên tại CLB Nam Định Văn Toàn hứng khởi chuẩn bị tung ra mẫu áo hoodie mới cho mùa đông. Bùi Tiến Dũng cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên HaLo D từ tháng 3/2021. Bên cạnh đó Tiến Dũng còn mở riêng một shop thời trang tại TP.HCM. Với gương mặt chuẩn "nam thần" cùng body chắc khỏe "thủ môn quốc dân" năm nào tự làm mẫu ảnh cho các sản phẩm của mình. Ngoài áo phông, Tiến Dũng cũng tung ra thị trường nhiều sản phẩm khác từ áo có cổ, quần short, jean tới balo, giày... Fanpage Halo D của Bùi Tiến Dũng hiện có hơn 21.000 người theo dõi. Tuy nhiên việc kinh doanh không rầm rộ như lúc mới ra mắt. Tháng 4/2023 Tiến Dũng thông báo sẽ thay đổi mô hình kinh doanh, tuy nhiên đến tháng 10/2023 thương hiệu của anh vẫn khá im hơi lặng tiếng. Bùi Tiến Dũng có thương hiệu thời trang riêng nhưng giờ nhiều người ít thấy xuất hiện trên thị trường. Văn Hậu vừa lấn sân sang kinh doanh thời trang từ tháng 4/2022. Anh cùng vợ sắp cưới là Doãn Hải My làm mẫu ảnh cho chính sản phẩm của mình. Đặc biệt cặp đôi còn cho ra mắt những bộ đồ đôi phù hợp cho đôi đang yêu nhau. DVH House được chính Văn Hậu lên ý tưởng thiết kế các sản phẩm, hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Nhờ có sự giúp sức của các đồng đội nổi tiếng như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Văn Lâm... và vợ Doãn Hải My, thương hiệu thời trang của Văn Hậu đang được nhiều người biết đến.

