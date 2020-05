Cầu thủ Việt dính scandal tình ái, Quang Hải nhìn bài học của đàn anh

Từ "mối tình năm 17 tuổi" với Nhật Lê, Quang Hải bỗng trở thành chàng cầu thủ đào hoa sau khi liên tiếp vướng tin đồn tình ái. Mới đây, anh chàng công khai bạn gái mới sau khi chia tay bạn gái cũ chưa lâu. Trong khi câu chuyện tình cũ, tình mới còn chưa hạ nhiệt, cầu thủ Quang Hải tiếp tục bị một hot girl giấu mặt tố anh qua lại với nhiều cô gái cùng lúc, thậm chí anh còn mua 2 bó hoa "sinh đôi" để tặng cho 2 người con gái nhân dịp 8/3. Liên tục vướng vào tin đồn tình cảm với các cô gái, trước khi công bố với Huỳnh Anh, tiền vệ Quang Hải còn dính tin đồn với "cô chủ tiệm nail" Huyền My. Nhật Lê là người đầu tiên Quang Hải công bố với các fan. Chuyện tình của cặp đôi này tưởng chừng sẽ đi tới cái kết viên mãn nhưng ai ngờ lại "đứt gánh giữa đường". Quang Hải và Nhật Lê thường xuất hiện với nhau. Nhưng vì lý do nào đó mà mối tình năm 17 tuổi của cặp đôi này lại kết thúc. Trước Quang Hải, Công Phượng cũng là cầu thủ Việt từng dính không ít chuyện thị phi về tình cảm khi mới nổi tiếng cách đây 5-6 năm. Công Phượng và Hòa Minzy từng là cặp đôi tốn nhiều giấy mực của báo giới một thời. Ngày đó, cô ca sĩ gốc Bắc Ninh phải hứng chịu rất nhiều búa rìu dư luận trong khoảng thời gian yêu cầu thủ. Công Phượng và Hòa Minzy yêu nhau khi họ đều còn trẻ. Khi ấy, chàng tiền đạo đã nổi tiếng còn cô ca sĩ vẫn chưa có nhiều dấu ấn trên con đường âm nhạc nên không tránh khỏi việc bị nói dựa hơi bạn trai. Sau khi công khai bạn gái, Công Phượng chơi tốt thì không sao nhưng mỗi khi xuống phong độ, người hâm mộ lại chĩa mũi dùi vào chuyện tình cảm của cặp đôi. Suốt thời gian dài, Hòa Minzy bị mang tiếng là "sao chổi", đem lại "vận đen" cho Công Phượng. Không chỉ có lượng antifan hùng hậu, Hòa Minzy còn bị chính gia đình Công Phượng phản đối gay gắt. Thậm chí, suốt một thời gian dài sau khi chia tay chàng cầu thủ và có bạn trai mới, nàng ca sĩ vẫn phải chịu đựng sự tấn công ác ý và vô lý của một bộ phận antifan. Trước khi yên bề gia thất với người mẫu Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân từng là một cầu thủ nức tiếng đào hoa. Danh sách những người tình của anh dài dằng dặc, toàn là những người mẫu, diễn viên, hotgirl xinh đẹp. Có thể kể ít nhất 6 cái tên từng công khai sánh vai với Mạc Hồng Quân như MC Lê Hà, người mẫu Nancy Nguyễn, diễn viên Trang Cherry, hot girl Ly Kute, hot girl ngủ gật Emmy Nguyễn và người mẫu Kỳ Hân là người "chốt hạ" đường tình đào hoa của chân sút Việt kiều này. Mạc Hồng Quân có mối tình với Ly Kute chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tháng nhưng lại gây ồn ào nhiều nhất khi anh bị tố "quất ngựa truy phong" sau khi khiến hot girl mang bầu. Nàng hot girl trở thành mẹ đơn thân, trong khi chàng cầu thủ đào hoa làm đám cưới với tình mới. Một số lần trả lời phỏng vấn, Mạc Hồng Quân vẫn thể hiện sự áy náy với Ly Kute và con trai. Cho đến bây giờ, bé Khoai Tây (con trai Ly Kute) đã tròn 4 tuổi nhưng chàng cầu thủ vẫn chưa một lần được gặp mặt con do bị mẹ bé cạch mặt. Mời quý độc giả xem video: Quang Hải và đồng đội chơi tik tok - Nguồn: Youtube

