Câu chuyện "tình yêu cổ tích" đằng sau đám cưới không chú rể ở Quảng Trị

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một đám cưới không có chú rể ở Quảng Trị. Lễ cưới đặc biệt này diễn ra vào chiều 13/7, cô dâu là cô giáo mầm non Dương Thị Ly Na (SN 1993, quê ở thôn Hà Lỗ, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), còn chú rể vắng mặt là Thượng úy Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). (Nguồn ảnh: Kenh14) Cả 2 lễ thành hôn và vu quy đều diễn ra theo cách đặc biệt chưa từng có. Trên sân khấu của đám cưới, cô dâu Na đứng ôm hoa một mình, cạnh bên là cha mẹ 2 bên và không có chú rể. Không chỉ riêng mẹ cô dâu xúc động mà toàn bộ hội trường tham gia lễ cưới đều không ngừng nỗi xót thương dành cho đôi vợ chồng trẻ. Chú rể là lính Hải quân đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa (Việt Nam). Để kịp về cưới vợ, Thượng úy Đức đã xin phép đơn vị cho về phép 10 ngày. Theo kế hoạch, anh sẽ về đến nhà trước khi diễn ra đám cưới 3 ngày. Thế nhưng, khi chuyến tàu chở chú rể từ Trường Sa trở về đất liền xây hạnh phúc ấy vừa rời đảo 2 ngày thì không may gặp thời tiết xấu, anh Đức buộc phải quay về lại đảo. Đám cưới không có chú rể đã là một điều gì đó quá sức tưởng tượng rồi, nhưng câu chuyện tình yêu nghìn trùng xa cách của đôi vợ chồng trẻ mới khiến CĐM không khỏi xót thương mà ngưỡng mộ chuyện tình cổ tích này. Na và Đức yêu nhau được gần 7 năm qua sự "mai mối" của một người bạn. Lúc đó, chàng trai Đức vào Huế luyện thi và tình cờ gặp được cô sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Huế. Rồi đến ngày ra trường, anh Đức đi nhận nhiệm vụ trông giữ hải đảo của Tổ quốc, còn Ly Na trở thành một cô giáo mầm non trong làng. Cũng kể từ đó đến nay, do đặc thù công việc ngoài hải đảo của anh Đức, nên 2 người chưa được gặp lại nhau. Suốt 6 năm yêu xa đó, họ chủ yếu nói chuyện, quan tâm nhau qua điện thoại, máy tính. Mặc dù khoảng cách xa là vậy nhưng vì cả hai đều tin tưởng và một lòng sắt son nên đôi bạn trẻ đã quyết định về chung một nhà. Đến ngày thành hôn, dù chú rể không thể có mặt, Ly Na vẫn xúng xính váy cưới, theo đoàn rước dâu về nhà chồng. Thế mới thấy được cô dâu phải mạnh mẽ và yêu chú rể tới dường nào, mới có thể chịu được cảnh xa cách chồng ngay trong ngày quan trọng nhất đời mình. "Mình đã xác định làm vợ lính đảo rồi thì phải luôn mạnh mẽ để chồng không phải bận tâm lo lắng điều gì ngoài việc canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng cho Tổ quốc", Na chia sẻ. Sau khi biết về câu chuyện tình yêu đẹp của cô giáo mầm non và chàng lính Hải quân, CĐM đã dành trọn những lời chúc phúc gửi tới đôi vợ chồng trẻ và không khỏi bày tỏ sự cảm phục, ngưỡng mộ với chuyện tình như cổ tích này.

