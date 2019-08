Câu chửi của hành khách náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất: "Ngộ Không cũng chào thua!"

Vụ việc nữ đại uý công an náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, thoá mạ nhân viên hàng không đang được dư luận chú ý sát sao. Câu nói "Mày đánh tao đi" của nữ đại uý này có lẽ sẽ giành "câu nói của năm". Ảnh: tiin.vn Ngộ Không đại náo thiên đình cũng phải "chào thua" chị náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: tiin.vn Những lời thoá mạ, thách thức của nữ đại uý công an đều được dân mạng thi nhau trổ tài chế thành những câu nói viral. Ảnh: tiin.vn Dù đã bị xử phạt, nhưng chị Hiền vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt sau sự việc vừa rồi. Ảnh: tiin.vn Đố ai thắng được chị ở khoản vừa đe doạ, thách thức, vừa "la làng". Ảnh: tiin.vn Có trình độ, vị trí xã hội cao, nhưng chị lại có những phát ngôn cay độc khiến dư luận "ngã ngửa". Ảnh: tiin.vn Hành động "lá phải lá trái" này của chị Hiền khiến nhiều người vừa bực, vừa tức cười. Ảnh: tiin.vn Những câu nói của nữ đại uý "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất còn được in lên áo. Ảnh: tiin.vn

