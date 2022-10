Cặp đôi Tiktoker gây thích thú bởi chuyện tình “lái máy bay”

Những ai thường xuyên lướt TikTok chắc chắn không còn xa lạ với cặp đôi hot TikToker Minh Trang (Trang Lacci) và Minh Hoàng (Hoàng Trox). Cả hai gây ấn tượng bởi loạt clip triệu view về những tình huống của các cặp vợ chồng trong gia đình. Từ việc vợ đòi giữ lương của chồng, đòi mua đồ đến việc cấm tụ tập bạn bè,... Với nét diễn chân thực, hài hước, cặp đôi Trang Lacci và Hoàng Trox đã thu về hơn 1 triệu follow cho tài khoản TikTok của mình. Trox và Lacci cùng sinh ra và lớn lên tại Nga. Cô nàng cho biết rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô gặp chồng hiện tại trong dịp sinh nhật của hot TikTok Phong Đạt, cô đã không có bất cứ ấn tượng gì về anh chàng Trox cả. Thế nhưng, mối nhân duyên của Trox và Lacci đã được “ông tơ, bà nguyệt” se lại một cách đầy khéo léo khi gia đình cô chuyển tới làm hàng xóm nhà chồng hiện tại, sau nhiều lần cả hai tiếp xúc và trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Từng là bạn thân của nhau nên ban đầu họ không phải hình mẫu lý tưởng của đối phương. Lacci còn chuyên đi tìm bạn gái cho Trox, giới thiệu hết bạn này đến bạn kia. Tuy nhiên, tình bạn ấy đã chuyển sang tình yêu từ lúc nào mà cặp đôi cũng không hay, đến cuối cùng, “ứng cử viên” thích hợp nhất lại chính là cô bạn thân Lacci. “Bọn mình gặp nhau hằng ngày, đang từ best friend thế nào lại thành best partner luôn. Mình ấn tượng với cặp mắt 1 mí của anh Trox vì thích con trai mắt 1 mí. Anh ấy lại thích mình ở điểm thẳng tính và sự tự do trong cách sống”, Lacci chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam. Khi yêu nhau cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Chính vì thế Lacci và Trox phải lén lút hẹn hò. Cả hai luôn tìm những nơi xa xôi để có thể ít chạm mặt người quen nhất. Tình trạng yêu "lén lút" kéo dài tới 2-3 năm. Thậm chí ngay cả tên trong danh bạ điện thoại Lacci cũng phải lưu tên Trox thành tên con gái để không bị bố mẹ phát hiện. “Mình lưu tên anh trong điện thoại bằng tên một cô bạn gái. Lúc đấy khó khăn nhiều nhưng lại nghĩ khi cả hai đứa có chung bí mật với nhau thì lại càng làm mối quan hệ gắn bó hơn. Cảm giác kiểu có chuyện chỉ hai người biết, hai người hiểu. Yêu lâu lâu rồi thì không giấu được nữa, dần dần hai gia đình đã chấp nhận tình yêu này. Cái kết là đến năm thứ 4, bố lại còn giục cưới luôn nữa”... Lacci chia sẻ. Được biệt, Lacci và Trox tổ chức đám cưới vào năm 2019 và hiện tại họ đã có một bé trai vô cùng đáng yêu. Vì hai gia đình quen biết nhau từ trước nên cô được lược bỏ luôn bước “về ra mắt”. Trox và Lacci yêu nhau bền chặt suốt 8 năm trời và cùng nhau trải qua những nốt thăng, trầm trong tình yêu và cùng xây dựng cho mình một lượng khán giả trên các nền tảng mạng xã hội

Những ai thường xuyên lướt TikTok chắc chắn không còn xa lạ với cặp đôi hot TikToker Minh Trang (Trang Lacci) và Minh Hoàng (Hoàng Trox). Cả hai gây ấn tượng bởi loạt clip triệu view về những tình huống của các cặp vợ chồng trong gia đình. Từ việc vợ đòi giữ lương của chồng, đòi mua đồ đến việc cấm tụ tập bạn bè,... Với nét diễn chân thực, hài hước, cặp đôi Trang Lacci và Hoàng Trox đã thu về hơn 1 triệu follow cho tài khoản TikTok của mình. Trox và Lacci cùng sinh ra và lớn lên tại Nga. Cô nàng cho biết rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô gặp chồng hiện tại trong dịp sinh nhật của hot TikTok Phong Đạt, cô đã không có bất cứ ấn tượng gì về anh chàng Trox cả. Thế nhưng, mối nhân duyên của Trox và Lacci đã được “ông tơ, bà nguyệt” se lại một cách đầy khéo léo khi gia đình cô chuyển tới làm hàng xóm nhà chồng hiện tại, sau nhiều lần cả hai tiếp xúc và trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Từng là bạn thân của nhau nên ban đầu họ không phải hình mẫu lý tưởng của đối phương. Lacci còn chuyên đi tìm bạn gái cho Trox, giới thiệu hết bạn này đến bạn kia. Tuy nhiên, tình bạn ấy đã chuyển sang tình yêu từ lúc nào mà cặp đôi cũng không hay, đến cuối cùng, “ứng cử viên” thích hợp nhất lại chính là cô bạn thân Lacci. “Bọn mình gặp nhau hằng ngày, đang từ best friend thế nào lại thành best partner luôn. Mình ấn tượng với cặp mắt 1 mí của anh Trox vì thích con trai mắt 1 mí. Anh ấy lại thích mình ở điểm thẳng tính và sự tự do trong cách sống”, Lacci chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam. Khi yêu nhau cặp đôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Chính vì thế Lacci và Trox phải lén lút hẹn hò. Cả hai luôn tìm những nơi xa xôi để có thể ít chạm mặt người quen nhất. Tình trạng yêu "lén lút" kéo dài tới 2-3 năm. Thậm chí ngay cả tên trong danh bạ điện thoại Lacci cũng phải lưu tên Trox thành tên con gái để không bị bố mẹ phát hiện. “Mình lưu tên anh trong điện thoại bằng tên một cô bạn gái. Lúc đấy khó khăn nhiều nhưng lại nghĩ khi cả hai đứa có chung bí mật với nhau thì lại càng làm mối quan hệ gắn bó hơn. Cảm giác kiểu có chuyện chỉ hai người biết, hai người hiểu. Yêu lâu lâu rồi thì không giấu được nữa, dần dần hai gia đình đã chấp nhận tình yêu này. Cái kết là đến năm thứ 4, bố lại còn giục cưới luôn nữa”... Lacci chia sẻ. Được biệt, Lacci và Trox tổ chức đám cưới vào năm 2019 và hiện tại họ đã có một bé trai vô cùng đáng yêu. Vì hai gia đình quen biết nhau từ trước nên cô được lược bỏ luôn bước “về ra mắt”. Trox và Lacci yêu nhau bền chặt suốt 8 năm trời và cùng nhau trải qua những nốt thăng, trầm trong tình yêu và cùng xây dựng cho mình một lượng khán giả trên các nền tảng mạng xã hội