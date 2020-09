Cánh mày râu khóc lóc kể tội "dùng chồng như phá" của chị em

Các cụ có câu "tốt mái hại trống", quả thật những kinh nghiệm của người đi trước chẳng bao giờ sai. Sau khi lấy vợ, trong khi nhan sắc của hội chị em cứ phất lên phơi phới thì ngoại hình của các ông chồng lại xuống hạng không phanh. Không chịu cam tâm trước sự " dùng chồng như phá" của hội chị em, mới đây cánh mày râu mới lên mạng chia sẻ loạt khoảng khắc trước và sau khi lấy vợ cho thấy sự khác biệt. Mặc dù không phải là trào lưu mới nhưng loạt ảnh "dùng chồng như phá" của hội chị em mỗi lần quay trở lại đều có "sức công phá" khủng khiếp trên MXH. Sau khi quay trở lại, trào lưu "dùng chồng như phá" của hội chị em lại tiếp tục trở thành vấn đề bàn tán xôn xao trên MXH. Rất nhiều lý lẽ được cả cánh đàn ông và hội chị em phụ nữ đưa ra, bên nào cũng có lý do khá thuyết phục. Theo hội anh em, họ chịu nhiều thiệt thòi khi nhan sắc thanh xuân nay còn đâu. Thay vào đó là sự lên ngôi của những chiếc bụng mỡ và nọng cằm ngày càng to. Còn về phía các chị em, họ cho rằng việc lấy được vợ là điều hạnh phúc của các ông chồng. Vì không chỉ có người bầu bạn, lo ăn uống, nhà cửa thì việc thay đổi nhan sắc là điều dễ hiểu. Cuộc tranh luận "nảy lửa" về loạt ảnh "dùng chồng như phá" giữa 2 phe diễn ra sôi nổi khiến dân tình được thể "hóng" cho vui. Lấy vợ xong, nhiều anh em lên mạng than thở tăng sương sương chục kg là ít. Vậy là rõ, anh chàng nào có thân hình "cò hương", làm đủ mọi cách mà vẫn không béo lên nổi thì hãy áp dụng ngay phương pháp tăng cân cực kỳ hiệu quả này. "Lấy vợ chưa tròn 1 năm mà tôi đã tăng 8kg, không phải vì cô ấy nấu ăn ngon mà do tôi quá mệt mỏi với tính cách của cô ấy nên phải ăn cho lại sức", "Còn tôi thì tăng khoảng 5kg thôi, vợ tôi cái gì cũng thích nhưng chỉ ăn một chút rồi bỏ, tôi ăn nốt cho đỡ phí thì thành ra thế này". Hội anh em lên mạng khóc than. Trước khi chưa lấy vợ, thân hình chuẩn như người mẫu sau khi lấy vợ chẳng ma nào dòm ngó vì cân nặng quá khổ, ngoại hình kém hấp dẫn. Mời quý độc giả xem video: Trào lưu "Ăn tươi Nuốt sống" tràn lan trên Mạng Xã Hội - Nguồn: VTV TSTC

