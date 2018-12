Cánh đồng hoa hướng dương đẹp nhất Việt Nam nở rộ

Cánh đồng hoa hướng dương rộng hàng chục hec ta nằm ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đầu tháng 12, tuy chưa nở rộ, nhưng cánh đồng hoa vẫn có vẻ đẹp riêng. Vào vụ hoa chính, khi cánh đồng hoa bạt ngàn màu vàng, nơi đây lại trở thành điểm dừng chân thú vị cho khách du lịch. Cuối tháng 12 là thời điểm hoa hướng dương nở đẹp nhất năm, nơi đây trở thành điểm đến được yêu thích. Từ Hà Nội, bạn có thể bắt xe từ bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình... đi Nghệ An với giá khoảng 200.000 đồng. Đến huyện Nghĩa Đàn, đi tiếp một chuyến xe khách hoặc thuê xe ôm chạy đến xã Nghĩa Sơn sẽ thấy cánh đồng hoa hướng dương. Giữa mảnh đất miền Trung khô cằn xuất hiện cánh đồng hoa rực rỡ bên dòng sông Sào thơ mộng, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Những khóm hoa hướng dương trên cánh đồng hoa xã Nghĩa Sơn cũng góp phần thúc đẩy du lịch nơi đây, đem lại một nguồn thu nhập nhất định cho người dân. Cánh đồng hoa mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí, du khách có thể thoải mái chụp ảnh, vui chơi thoả thích. Cánh đồng hoa mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí, du khách có thể thoải mái chụp ảnh, vui chơi thoả thích. Hoa hướng dương ở đây đã được người trồng điều chỉnh nông học, kích thước vừa tầm không quá cao, nên không cần thuê thang. Nhưng nếu muốn quan sát được hết vẻ đẹp bao quát, bạn có thể thuê thang với giá khoảng 30.000 đồng một tiếng. Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương ven đường Hồ Chí Minh đã nhường chỗ cho nhà máy nước TH Water - du khách phải di chuyển khoảng 3km, vào sâu bên trong xã Nghĩa Sơn, nơi đây có nhiều vườn hoa hướng dương đẹp không kém những vườn hoa cũ.

Cánh đồng hoa hướng dương rộng hàng chục hec ta nằm ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đầu tháng 12, tuy chưa nở rộ, nhưng cánh đồng hoa vẫn có vẻ đẹp riêng. Vào vụ hoa chính, khi cánh đồng hoa bạt ngàn màu vàng, nơi đây lại trở thành điểm dừng chân thú vị cho khách du lịch. Cuối tháng 12 là thời điểm hoa hướng dương nở đẹp nhất năm, nơi đây trở thành điểm đến được yêu thích. Từ Hà Nội, bạn có thể bắt xe từ bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình... đi Nghệ An với giá khoảng 200.000 đồng. Đến huyện Nghĩa Đàn, đi tiếp một chuyến xe khách hoặc thuê xe ôm chạy đến xã Nghĩa Sơn sẽ thấy cánh đồng hoa hướng dương. Giữa mảnh đất miền Trung khô cằn xuất hiện cánh đồng hoa rực rỡ bên dòng sông Sào thơ mộng, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ. Những khóm hoa hướng dương trên cánh đồng hoa xã Nghĩa Sơn cũng góp phần thúc đẩy du lịch nơi đây, đem lại một nguồn thu nhập nhất định cho người dân. Cánh đồng hoa mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí, du khách có thể thoải mái chụp ảnh, vui chơi thoả thích. Cánh đồng hoa mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí, du khách có thể thoải mái chụp ảnh, vui chơi thoả thích. Hoa hướng dương ở đây đã được người trồng điều chỉnh nông học, kích thước vừa tầm không quá cao, nên không cần thuê thang. Nhưng nếu muốn quan sát được hết vẻ đẹp bao quát, bạn có thể thuê thang với giá khoảng 30.000 đồng một tiếng. Năm nay, cánh đồng hoa hướng dương ven đường Hồ Chí Minh đã nhường chỗ cho nhà máy nước TH Water - du khách phải di chuyển khoảng 3km, vào sâu bên trong xã Nghĩa Sơn, nơi đây có nhiều vườn hoa hướng dương đẹp không kém những vườn hoa cũ.