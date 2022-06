Cận cảnh SVĐ Pau FC, nơi Quang Hải chuẩn bị “đạp cỏ“

Hôm qua, truyền thông Pháp đồng loạt khẳng định Nguyễn Quang Hải sẽ ký hợp đồng 2 năm với Pau FC , đội đứng thứ 10 tại Ligue 2 mùa trước. Sáng nay, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức lên đường bay sang Pháp để kiểm tra y tế và hoàn thiện thủ tục gia nhập CLB mới theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra vào phút chót, Pau FC sẽ trở thành bến đỗ đầu tiên của Nguyễn Quang Hải sang Pháp. Pau FC là CLB nhỏ đang chơi ở giải hạng 2 Pháp (Ligue 2), có lịch sử và cơ sở vật chất khiêm tốn. Trước đây, đội bóng này chưa từng thăng hạng Ligue 1. Sân vận động của Pau FC - Nouste Camp cũng là sân nhỏ nhất Ligue 2 với sức chứa vỏn vẹn 4.000 người. Nouste Camp được Pau FC xây dựng và khánh thành vào năm 2018. Một phần khu vực khán đài vip sẽ có đệm ở ghế ngồi. Tất cả ghế ngồi tại Nouste Camp được sơn màu xanh, vàng - màu truyền thống của Pau FC. Nouste Camp do kiến trúc sư Despré thiết kế, với 2 khán đài chính ở 2 bên. Ở vị trí dành cho khán đài C, D thông thường, sân Nouste Camp không sử dụng mà dựng hàng rào để chắn bóng. Bên cạnh sân chính là một sân tập sử dụng cỏ nhân tạo cho các cầu thủ Pau FC rèn luyện. Bên trong Nouste Camp, phòng thay đồ của các cầu thủ cũng khác sơ sài với các hộc để đồ, chỗ ngồi kết hợp bằng gỗ. Ngoài ra, Nouste Camp đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản khác của Ligue 2. Sân vận động này có một phòng họp báo nhỏ, một phòng bán đồ lưu niệm và một phòng an ninh theo dõi khoảng 30 camera đặt khắp sân.

