Bộ GTVT yêu cầu “dẹp” cafe đường tàu, dân mạng nói gì?

Cafe đường tàu đoạn đi qua khu vực phố Phùng Hưng - Trần Phú thời gian qua trở thành điểm thu hút không chỉ khách Việt Nam mà còn cả du khách nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn hàng loại quán cafe sát đường tàu mọc lên, biến khu vực này trở nên sôi động, tấp nập bất kể thời gian nào trong ngày. Mới đây, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội giải tán điểm kinh doanh cafe đường tàu đoạn từ phố Phùng Hưng - Trần Phú. Lý do Bộ GTVT yêu cầu UBND TP Hà Nội giải tán vì tại đây tụ tập rất đông người xem tàu chạy và chụp ảnh "check-in" hàng ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Sau khi yêu cầu giải tán cafe đường tàu của Bộ GTVT được đưa ra, CĐM đã có những ý kiến trái chiều. Nhiều dân mạng cho rằng việc giải tỏa các quán cafe đường tàu này là nên bởi nó không chỉ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sát, nó còn tiềm tàng nhiều nguy hiểm cho du khách. Nickname L.P bày tỏ: "Chỗ ăn uống, nói chuyện tàu chạy qua bụi mù mịt. Chẳng có gì hay ho. Kêu bụi mịn này nọ ô nhiễm khẩu trang các kiểu ra đường xong là tìm đến cái chỗ nhiều bụi để uống nước tám chuyện". Còn một bộ phận dân mạng khác cho rằng, việc xóm cafe đường tàu bị dẹp khá tiếc bởi nó là điểm thu hút khách du lịch. Nickname P.H.P bình luận: "Bên Đài Loan, cũng có khung cảnh này và nó đã trở thành 1 điểm thăm quan nổi tiếng, mang lại khá nhiều xiền cho người dân và đất nước. Tuy nhiên là khoảng cách giữa nhà dân và đường tàu rộng rãi hơn. Và họ cũng ý thức hơn. Mình còn chưa đc ra Hà Nội check-in mà đã dẹp rùi :((. Hơi tiếc". Hiện việc Bộ GTVT yêu cầu "giải tán" quán cafe đường tàu được CĐM bàn tán sôi nổi và nhiều ý kiến trái chiều vẫn được đưa ra. Cafe đường tàu: đặc sản Hà Nội - Nguồn: VTV24

Cafe đường tàu đoạn đi qua khu vực phố Phùng Hưng - Trần Phú thời gian qua trở thành điểm thu hút không chỉ khách Việt Nam mà còn cả du khách nước ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn hàng loại quán cafe sát đường tàu mọc lên, biến khu vực này trở nên sôi động, tấp nập bất kể thời gian nào trong ngày. Mới đây, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội giải tán điểm kinh doanh cafe đường tàu đoạn từ phố Phùng Hưng - Trần Phú. Lý do Bộ GTVT yêu cầu UBND TP Hà Nội giải tán vì tại đây tụ tập rất đông người xem tàu chạy và chụp ảnh "check-in" hàng ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Sau khi yêu cầu giải tán cafe đường tàu của Bộ GTVT được đưa ra, CĐM đã có những ý kiến trái chiều. Nhiều dân mạng cho rằng việc giải tỏa các quán cafe đường tàu này là nên bởi nó không chỉ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sát, nó còn tiềm tàng nhiều nguy hiểm cho du khách. Nickname L.P bày tỏ: "Chỗ ăn uống, nói chuyện tàu chạy qua bụi mù mịt. Chẳng có gì hay ho. Kêu bụi mịn này nọ ô nhiễm khẩu trang các kiểu ra đường xong là tìm đến cái chỗ nhiều bụi để uống nước tám chuyện". Còn một bộ phận dân mạng khác cho rằng, việc xóm cafe đường tàu bị dẹp khá tiếc bởi nó là điểm thu hút khách du lịch. Nickname P.H.P bình luận: "Bên Đài Loan, cũng có khung cảnh này và nó đã trở thành 1 điểm thăm quan nổi tiếng, mang lại khá nhiều xiền cho người dân và đất nước. Tuy nhiên là khoảng cách giữa nhà dân và đường tàu rộng rãi hơn. Và họ cũng ý thức hơn. Mình còn chưa đc ra Hà Nội check-in mà đã dẹp rùi :((. Hơi tiếc". Hiện việc Bộ GTVT yêu cầu "giải tán" quán cafe đường tàu được CĐM bàn tán sôi nổi và nhiều ý kiến trái chiều vẫn được đưa ra. Cafe đường tàu: đặc sản Hà Nội - Nguồn: VTV24