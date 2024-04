Búp bê sống lai Nga - Uzbekistan diện đồ bơi, khoe dáng khó cưỡng

Mới đây trên trang Instagram cá nhân hơn 3,4 triệu người theo dõi, “Búp bê lai Nga - Uzbekistan” Karimova Elina gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi, khoe dáng tuyệt đẹp. Trong thiết kế váy hai dây ngắn, người đẹp khoe khéo bờ vai thon, thềm ngực đầy đặn cùng đôi chân dài, làn da trắng sáng mịn màng. Ở độ tuổi 26, Karimova Elina ngày càng trẻ trung, vóc dáng quyến rũ. "Cô ấy trông chỉ như mới 18 tuổi", một người hâm mộ bình luận. Thời gian qua, gái xinh lai Nga - Uzbekistan đắt show làm mẫu ảnh, thời trang, đồng thời quảng cáo cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn tại Hàn Quốc. Với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng cùng làn da trắng mịn, Karimova Elina được truyền thông lẫn người hâm mộ ưu ái gọi là "búp bê sống", "nữ thần". Ngoài vai trò mẫu ảnh, Karimova Elina cũng có niềm đam mê ca hát, diễn xuất. Đồng thời, người đẹp còn có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Nga, Nhật, Anh. Karimova Elina khẳng định các đường nét trên gương mặt của mình là hoàn toàn tự nhiên, không hề can thiệp dao kéo. Ở độ tuổi trưởng thành, thường xuyên phải makeup, quảng cáo các sản phẩm làm đẹp nên Karimova Elina thường xuyên đến các spa để chăm sóc da chuyên sâu, đồng thời xây dựng cho bản thân chế độ skincare phù hợp tại nhà. Chia sẻ về bí quyết giữ dáng cũng như chăm sóc da, Karimova Elina cho biết cô thường uống nhiều nước lọc và khuyên mọi người hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày. Karimova Elina nhấn mạnh dưỡng ẩm là điều không thể thiếu, để có một làn da luôn mọng nước, giữ lớp make up đẹp hàng giờ đồng hồ. Ngoài việc dùng lotion, kem dưỡng đều đặn, cô còn giữ thói quen uống nhiều nước mỗi ngày.

