Bố mẹ ủng hộ chuyển giới, chàng trai Đồng Nai hóa nữ thần

Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) từng là thí sinh của cuộc thi “Miss International Queen 2022” (cuộc thi sắc đẹp dành cho những cô gái chuyển giới). Ngay từ khi xuất hiện trong bài đăng giới thiệu về dàn thí sinh, Khánh An đã gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê. Sở hữu sắc vóc gợi cảm và nuột nà, Khánh An khiến nhiều người khó tin, cô nàng là gái chuyển giới. Cô nàng có gương mặt khả ái với những đường nét thanh tú, hài hoà. Vóc dáng của Khánh An càng khiến nhiều người bất ngờ. Cô nàng sở hữu đường cong mềm mại đầy mê hoặc. Trên Facebook cá nhân, cô gái chuyển giới Đồng Nai chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc gợi cảm và nóng bỏng khi diện bikini. Trước khi trở thành một cô gái trọn vẹn và sở hữu vẻ đẹp quyến rũ như hiện tại, Khánh An từng trải qua hành trình gian nan tìm về giới tính thật của mình. Khi còn mang thân hình con trai, Khánh An khá gầy gò. Cô nàng có tên khai sinh là Thế Anh. Khánh An nhận ra mình khác biệt từ nhỏ khi luôn thích chơi những trò chơi của con gái. Vì sự khác biệt ấy mà Khánh An phải chịu sự dè bỉu và miệt thị suốt cả t.uổi thơ. Tuy nhiên, cô gái chuyển giới Đồng Nai có may mắn rất lớn là được gia đình yêu thương, chấp nhận giới tính thật. Bố mẹ cô thậm chí còn chủ động tìm hiểu về cộng đồng LGBT để có thể chấp nhận giới tính thật của con mình.

Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) từng là thí sinh của cuộc thi “Miss International Queen 2022” (cuộc thi sắc đẹp dành cho những cô gái chuyển giới). Ngay từ khi xuất hiện trong bài đăng giới thiệu về dàn thí sinh, Khánh An đã gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê. Sở hữu sắc vóc gợi cảm và nuột nà, Khánh An khiến nhiều người khó tin, cô nàng là gái chuyển giới. Cô nàng có gương mặt khả ái với những đường nét thanh tú, hài hoà. Vóc dáng của Khánh An càng khiến nhiều người bất ngờ. Cô nàng sở hữu đường cong mềm mại đầy mê hoặc. Trên Facebook cá nhân, cô gái chuyển giới Đồng Nai chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc gợi cảm và nóng bỏng khi diện bikini. Trước khi trở thành một cô gái trọn vẹn và sở hữu vẻ đẹp quyến rũ như hiện tại, Khánh An từng trải qua hành trình gian nan tìm về giới tính thật của mình. Khi còn mang thân hình con trai, Khánh An khá gầy gò. Cô nàng có tên khai sinh là Thế Anh. Khánh An nhận ra mình khác biệt từ nhỏ khi luôn thích chơi những trò chơi của con gái. Vì sự khác biệt ấy mà Khánh An phải chịu sự dè bỉu và miệt thị suốt cả t.uổi thơ. Tuy nhiên, cô gái chuyển giới Đồng Nai có may mắn rất lớn là được gia đình yêu thương, chấp nhận giới tính thật. Bố mẹ cô thậm chí còn chủ động tìm hiểu về cộng đồng LGBT để có thể chấp nhận giới tính thật của con mình.