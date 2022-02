Bố mẹ khoe lì xì của "lao động chính" làm netizen choáng váng

Mặc dù thời gian chơi Tết không quá nhiều thế nhưng ai cũng thấy ấm áp, vui vẻ vì được đoàn tụ cùng gia đình, thưởng thức những món ăn ngon hay chúc nhau lời hay ý đẹp, cầu cho năm mới thêm may mắn, tài lộc. Đặc biệt trong dịp quan trọng này, việc mừng tuổi các em nhỏ là điều không thể thiếu. Theo quan niệm từ xa xưa, mừng tuổi cho trẻ con với mong muốn gửi lời chúc may mắn, em bé sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi… Tùy điều kiện kinh tế từng nhà mà lộc lì xì lớn hay nhỏ, người lớn vẫn hay nói trêu rằng mấy đứa trẻ là "lao động chính" của cả gia đình những ngày Tết. Dù đùa vui nhưng nếu xét trên thực tế thì lời này cũng chẳng sai khi không ít em nhỏ còn ẵm trên tay nhưng đã được tiền mừng tuổi khủng. Khi Tết Nguyên đán kết thúc, bố mẹ lại thi nhau khoe tiền lì xì của con. Thậm chí, có những em bé còn chưa biết ngồi đã sở hữu số tiền mừng tuổi khủng khiến dân tình “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa”. Nhiều "lao động chính" nhỏ đến mức chưa biết cầm tiền nên bố mẹ chỉ đành giữ hộ rồi góp lại nhét luôn vào túi cho nó oách. Nhìn cục tiền dày cộm, dân mạng phải nhận định “Tết này ấm no rồi, bố mẹ chẳng sợ lỗ vốn”. Hay những cô công chúa khác sành điệu hơn hẳn khi được bậc phụ huynh sắm cho chiếc túi nhỏ nhắn, xinh xắn treo trước ngực. Có bao nhiêu lộc chỉ cần cất vào đó là chẳng sợ rơi rớt. Có khi đi vài vòng, lộc nhiều tới nỗi túi các bé căng phồng. Điều đáng nói, các bé được mừng tuổi với số tiền có mệnh giá rất lớn, hầu hết là 500.000 đồng, 200.000 đồng hay 100.000 đồng. Nhìn qua những bức hình chụp tiền lì xì của các bé được bố mẹ khoe, đếm sơ sơ số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Việc khoe tiền lì xì quả thực cũng chỉ là trend vui đầu năm của các bậc cha mẹ. Bởi lẽ, giá trị tiền mừng tuổi không quan trọng, điều mọi người mong muốn nhất vẫn là ngày Tết sum vầy, vui vẻ, gia đình luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau. Những bức ảnh khoe tiền lì xì của các bà mẹ bỉm sữa đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Có người chỉ mong mình bé lại để được nhận nhiều tiền mừng tuổi; người khác lại hài hước nhận định, các bé chẳng cần "lao động" nhiều, siêng năng mấy ngày Tết là đủ tiền mua sữa. Mời độc giả xem video: Làm sao để xử lý những hành vi phản cảm nơi công cộng - Nguồn: VTV24

Mặc dù thời gian chơi Tết không quá nhiều thế nhưng ai cũng thấy ấm áp, vui vẻ vì được đoàn tụ cùng gia đình, thưởng thức những món ăn ngon hay chúc nhau lời hay ý đẹp, cầu cho năm mới thêm may mắn, tài lộc. Đặc biệt trong dịp quan trọng này, việc mừng tuổi các em nhỏ là điều không thể thiếu. Theo quan niệm từ xa xưa, mừng tuổi cho trẻ con với mong muốn gửi lời chúc may mắn, em bé sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi… Tùy điều kiện kinh tế từng nhà mà lộc lì xì lớn hay nhỏ, người lớn vẫn hay nói trêu rằng mấy đứa trẻ là "lao động chính" của cả gia đình những ngày Tết. Dù đùa vui nhưng nếu xét trên thực tế thì lời này cũng chẳng sai khi không ít em nhỏ còn ẵm trên tay nhưng đã được tiền mừng tuổi khủng. Khi Tết Nguyên đán kết thúc, bố mẹ lại thi nhau khoe tiền lì xì của con. Thậm chí, có những em bé còn chưa biết ngồi đã sở hữu số tiền mừng tuổi khủng khiến dân tình “ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa”. Nhiều "lao động chính" nhỏ đến mức chưa biết cầm tiền nên bố mẹ chỉ đành giữ hộ rồi góp lại nhét luôn vào túi cho nó oách. Nhìn cục tiền dày cộm, dân mạng phải nhận định “Tết này ấm no rồi, bố mẹ chẳng sợ lỗ vốn”. Hay những cô công chúa khác sành điệu hơn hẳn khi được bậc phụ huynh sắm cho chiếc túi nhỏ nhắn, xinh xắn treo trước ngực. Có bao nhiêu lộc chỉ cần cất vào đó là chẳng sợ rơi rớt. Có khi đi vài vòng, lộc nhiều tới nỗi túi các bé căng phồng. Điều đáng nói, các bé được mừng tuổi với số tiền có mệnh giá rất lớn, hầu hết là 500.000 đồng, 200.000 đồng hay 100.000 đồng. Nhìn qua những bức hình chụp tiền lì xì của các bé được bố mẹ khoe, đếm sơ sơ số tiền có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Việc khoe tiền lì xì quả thực cũng chỉ là trend vui đầu năm của các bậc cha mẹ. Bởi lẽ, giá trị tiền mừng tuổi không quan trọng, điều mọi người mong muốn nhất vẫn là ngày Tết sum vầy, vui vẻ, gia đình luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau. Những bức ảnh khoe tiền lì xì của các bà mẹ bỉm sữa đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng. Có người chỉ mong mình bé lại để được nhận nhiều tiền mừng tuổi; người khác lại hài hước nhận định, các bé chẳng cần "lao động" nhiều, siêng năng mấy ngày Tết là đủ tiền mua sữa. Mời độc giả xem video: Làm sao để xử lý những hành vi phản cảm nơi công cộng - Nguồn: VTV24