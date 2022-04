Bồ cũ Quang Hải diện váy cưới, nhan sắc được netizen khen hết lời

Mới đây trên trang cá nhân, tình cũ Quang Hải - "cô chủ tiệm nail" Huyền My gây chú ý khi cập nhật dòng trạng thái mới. Dòng trạng thái lần này của bạn gái cũ Quang Hải là loạt hình ảnh diện váy cô dâu. Được biết, Huyền My cùng chồng sắp cưới đi thử trang phục, chuẩn bị cho đám cưới sắp sửa diễn ra trong thời gian tới. Hình ảnh ghi lại, gái xinh xứ Nghệ khoác lên người 2 bộ váy áo cô dâu, chính chủ gây ấn tượng với vóc dáng nuột nà, vòng 1 căng tròn. Ở phần bình luận của bài đăng, rất nhiều bạn bè, người yêu mến đã vào gửi lời chúc Huyền My đã tìm được hạnh phúc. Nàng dâu mới nổi bật với sắc vóc xinh đẹp, mỗi khoảnh khắc diện váy cưới của cô nàng đều ghi điểm trong mắt cư dân mạng. Huyền My bắt đầu gây chú ý kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò cầu thủ Quang Hải, khoảng giữa tháng 12/2019. Thời gian đó, dù để lộ nhiều "hint" hẹn hò song Quang Hải chưa từng công khai cô gái này. Sau thời gian dài khi chia tay chàng cầu thủ, Huyền My đã tìm được tình yêu mới, là nam diễn viên Anh Tú. Cả 2 liên tục dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, thậm chí là khóa môi đối phương vô cùng thân mật. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Anh Tú tâm sự rất may mắn khi có được người vợ như Huyền My. Nam diễn viên chia sẻ ban đầu cả 2 chỉ là bạn nhưng khi có duyên gặp lại lần nữa, họ trò chuyện nhiều hơn rồi tình cảm cũng dần nảy sinh. Đôi trẻ chính thức hẹn hò vào tháng 7/2021. Ngay khi khẳng định là hoa có chủ, trên trang cá nhân bạn gái cũ Quang Hải thỉnh thoảng lại khoe ảnh tình tứ cùng nửa kia. Huyền My hiện làm kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Cô là chủ của nhiều cơ sở làm nail từ Bắc vào Trung. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: Yan News

