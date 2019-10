Bỏ "7749" lượt filter, dân mạng phát hoảng với nhan sắc hot girl triệu follow

Cô gái có tên là Nhị Lâm Lâm, sinh năm 1994 đến từ Hắc Long Giang được biết đến với biệt danh hot girl triệu follow khi sở hữu trang cá nhân có tới 1,8 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, cô nàng này mới đây đã khiến nhiều người giật mình khi chứng kiến ngoại hình thật khác xa so với lúc đặp "7749 filter" làm đẹp. Theo những bức ảnh trên trang cá nhân, Lâm Lâm sở hữu nhan sắc khả ái, làn da trắng, vóc dáng cân đối, hot girl triệu like này được nhiều nhãn hàng ưa thích chọn làm đại diện quảng cáo trên MXH. Chứng kiến những hình ảnh trên mạng, chắc hẳn Lâm Lâm là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai. Để có một bức ảnh lung linh đăng lên mạng, dù có là hot girl vốn xinh đẹp hay người nổi tiếng thì cũng không thể bỏ được thói quen chỉnh ảnh qua rất nhiều lớp filter. Tuy nhiên, chỉnh vừa phải thì không sao, chứ chỉnh "quá tay" thì kiểu gì cũng bị dân mạng bóc phốt nếu có một ngày nhan sắc thật khác xa hình bạn đăng tải. Trong một lần đi mua sắm cùng bạn trai, Nhị Lâm Lâm lọt vào ống kính của một người qua đường. Trong những bức ảnh này, hot girl của chúng ta không còn nữ thần khí chất, xinh đẹp mà thay vào đó là một cô gái trông y bà thím với thân hình mập mạp, gương mặt già nua. Trước đó đã có một trường hợp hot girl lộ mặt thật sau khi quên bật filter khi livestream. Đó là cô nàng Lâm San San – một trong những hot girl đình đám của Trung Quốc. Lâm San San có tới 7,5 triệu lượt follow và sở hữu lượng tương tác cao nhất trên mạng xã hội. Trong những bức hình cô đăng tải, 9X này có vẻ đẹp chuẩn hot girl với làn da trắng, đôi mắt to tròn và gương mặt thon gọn. Cô nàng gây ấn tượng với giới trẻ bởi phong cách thời trang trẻ trung, cá tính và đa dạng. Lối ăn mặc phong phú, nhiều màu sắc của cô là hình mẫu học tập của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, trong 1 lần livestream, 9X quên bật bộ lọc “sống ảo”, lộ khuôn mặt thật nhợt nhạt, thiếu sức sống khiến hình tượng nữ thần trong lòng bao người tan vỡ.

