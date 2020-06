Blogger đu mỏm đá bị chỉ trích nặng nề vì lý do này

Kody Workman - Kelly Castille là cặp blogger sở hữu tài khoản @positravelty có gần 200.000 lượt theo dõi trên Instagram. Bên cạnh loạt ảnh du lịch chất lượng, được đầu tư, Kody và Kelly thường xuyên gây tranh cãi bởi tạo dáng nguy hiểm trong nhiều bức hình. Cuối tháng 8/2019, cả hai bị dân mạng "ném đá" sau bức ảnh vắt vẻo trên vách đá tại Laguna Humantay (Peru). Hầu hết bình luận bên dưới bài đăng của cặp blogger đều chỉ trích đôi này bất chấp cả mạng sống để sống ảo, câu like. Một số người thậm chí gọi hành động này là "ngu xuẩn". Trước đó, Kody và Kelly cũng nhiều lần bị chỉ trích vì những bức ảnh tương tự. Bất chấp những ý kiến phản đối, đôi blogger cho biết cả hai chỉ muốn truyền tải những khoảnh khắc độc đáo nhất, ẩn chứa thông điệp vượt qua rào cản của bản thân. "Có sự khác biệt giữa mạo hiểm cuộc sống và chấp nhận rủi ro. Chúng tôi biết mình muốn ở bên nào hơn", Kody và Kelly nói. Raquel - Miguel là cặp blogger du lịch nổi tiếng ở Bồ Đào Nha, sở hữu hơn 700.000 follower. Tháng 10/2019, đôi trẻ gây tranh cãi khi chia sẻ lên trang cá nhân bức hình đu người trên mỏm đá chênh vênh Pedra do Telégrafo, Brazil. Vài tháng trước đó, đôi này cũng nhận không ít gạch đá vì vươn người ra phía ngoài đoàn tàu đang chạy để chụp hình. Đa số ý kiến cho rằng Raquel - Miguel bất chấp nguy hiểm để "câu like", "sống ảo". Trước những ý kiến chỉ trích, hai blogger người Bồ Đào Nha đã lên tiếng giải thích rằng họ luôn cân nhắc kỹ trước khi tạo dáng, chụp hình như vậy. "Nếu một trong hai cảm thấy nguy hiểm, lo sợ, chúng tôi sẽ không chụp. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn lên hàng đâu". Cặp vợ chồng travel blogger Jean và Camille đến từ Bỉ là chủ nhân của tài khoản Instagram @backpackdiariez có gần 400.000 lượt theo dõi. Tương tự Raquel - Miguel, cặp blogger này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều với loạt ảnh chụp ở mỏm đá Pedra do Telégrafo và cung đường sắt nổi tiếng ở thị trấn Ella. Sau loạt ảnh "đùa với tử thần" này, Jean và Camille thậm chí bị dân mạng tẩy chay, kêu gọi unfollow, báo cáo trang cá nhân. Trước sự chỉ trích dữ dội, cả hai đã phải giải thích rằng đa số các hình ảnh này đều đã được chỉnh sửa để trông nguy hiểm và kịch tính hơn thực tế. "Có rất nhiều ý kiến khác nhau về những bức ảnh của chúng tôi. Dù như thế nào, chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của các bạn những vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đó là tất cả sự sáng tạo và cố gắng của chúng tôi khi muốn truyền tải đến bạn những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp và ấn tượng nhất", Jean và Camille viết trên trang cá nhân.

Kody Workman - Kelly Castille là cặp blogger sở hữu tài khoản @positravelty có gần 200.000 lượt theo dõi trên Instagram. Bên cạnh loạt ảnh du lịch chất lượng, được đầu tư, Kody và Kelly thường xuyên gây tranh cãi bởi tạo dáng nguy hiểm trong nhiều bức hình. Cuối tháng 8/2019, cả hai bị dân mạng "ném đá" sau bức ảnh vắt vẻo trên vách đá tại Laguna Humantay (Peru). Hầu hết bình luận bên dưới bài đăng của cặp blogger đều chỉ trích đôi này bất chấp cả mạng sống để sống ảo, câu like. Một số người thậm chí gọi hành động này là "ngu xuẩn". Trước đó, Kody và Kelly cũng nhiều lần bị chỉ trích vì những bức ảnh tương tự. Bất chấp những ý kiến phản đối, đôi blogger cho biết cả hai chỉ muốn truyền tải những khoảnh khắc độc đáo nhất, ẩn chứa thông điệp vượt qua rào cản của bản thân. "Có sự khác biệt giữa mạo hiểm cuộc sống và chấp nhận rủi ro. Chúng tôi biết mình muốn ở bên nào hơn", Kody và Kelly nói. Raquel - Miguel là cặp blogger du lịch nổi tiếng ở Bồ Đào Nha, sở hữu hơn 700.000 follower. Tháng 10/2019, đôi trẻ gây tranh cãi khi chia sẻ lên trang cá nhân bức hình đu người trên mỏm đá chênh vênh Pedra do Telégrafo, Brazil. Vài tháng trước đó, đôi này cũng nhận không ít gạch đá vì vươn người ra phía ngoài đoàn tàu đang chạy để chụp hình. Đa số ý kiến cho rằng Raquel - Miguel bất chấp nguy hiểm để "câu like", "sống ảo". Trước những ý kiến chỉ trích, hai blogger người Bồ Đào Nha đã lên tiếng giải thích rằng họ luôn cân nhắc kỹ trước khi tạo dáng, chụp hình như vậy. "Nếu một trong hai cảm thấy nguy hiểm, lo sợ, chúng tôi sẽ không chụp. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn lên hàng đâu". Cặp vợ chồng travel blogger Jean và Camille đến từ Bỉ là chủ nhân của tài khoản Instagram @backpackdiariez có gần 400.000 lượt theo dõi. Tương tự Raquel - Miguel, cặp blogger này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều với loạt ảnh chụp ở mỏm đá Pedra do Telégrafo và cung đường sắt nổi tiếng ở thị trấn Ella. Sau loạt ảnh "đùa với tử thần" này, Jean và Camille thậm chí bị dân mạng tẩy chay, kêu gọi unfollow, báo cáo trang cá nhân. Trước sự chỉ trích dữ dội, cả hai đã phải giải thích rằng đa số các hình ảnh này đều đã được chỉnh sửa để trông nguy hiểm và kịch tính hơn thực tế. "Có rất nhiều ý kiến khác nhau về những bức ảnh của chúng tôi. Dù như thế nào, chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của các bạn những vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Đó là tất cả sự sáng tạo và cố gắng của chúng tôi khi muốn truyền tải đến bạn những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp và ấn tượng nhất", Jean và Camille viết trên trang cá nhân.