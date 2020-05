Bị tố là “tuesday”, hot girl trường Y ngang nhiên thách thức “chính thất“

Mới đây, bài viết của một người vợ tên V.L tố chồng và một hot girl trường Y quan hệ bất chính gây chú ý trên mạng xã hội. Kèm với đó, chị vợ đăng tải rất nhiều bằng chứng cho thấy "tuesday" này cực kỳ ngang ngược, thái độ thách thức dư luận. Theo chị vợ, hot girl trường Y này có tên L.T.T học Răng hàm mặt, xinh xắn lại nhiều lần được lên báo nên chị và chồng quyết định thuê về để quay quảng cáon cho phòng khám nha khoa tư nhân của mình. Ngay trong hôm đầu tiên gặp mặt, cô nàng đã hỏi dò về chồng chị. Sau khi hợp tác, cô nàng còn xin ở lại học việc ở phòng khám, chị vợ vẫn vui vẻ đồng ý. Một thời gian sau, chị vợ muốn liên lạc lại thì phát hiện L.T.T đã chặn toàn bộ Facebook lẫn Zalo của mình. Lấy làm lại nhưng chị vợ kém may mắn vẫn không nghĩ rằng hot girl Đại học Y đủ khả năng là người phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Sự việc chỉ "2 năm rõ 10" khi chị vợ phát hiện chồng đặt resort ở Phú Quốc nhưng nói dối đi công tác Bình Dương. Còn hot girl kia cũng check-in ngay tại resort vào cùng thời điểm. Thậm chí, cô nàng còn nhiều lần trơ trẽn khoe được chồng người khác mua nhà cho, sống chung như của riêng mình. Khi chị vợ tới nhà của chồng mua cho "tuesday" để nói chuyện thì hot girl tỏ thái độ dửng dưng, ngồi hút sữa với vẻ mặt không mấy quan tâm. Cô cũng phớt lờ lời khuyên nhủ của bố mẹ để cặp bồ. L.T.T sinh năm 1995, quê Nghệ An. Cô nàng từng nổi đình đám trên mạng xã hội, xuất hiện trên nhiều mặt báo nhờ khuôn mặt xinh đẹp, học hành giỏi giang. Hot girl từng tiết lộ mỗi tháng kiếm được 40 triệu đồng nhờ công việc làm mẫu ảnh. "Xinh và giỏi, không hiểu lý do gì mà lại phải đi cướp chồng, cướp cha của người khác. Bản thân bạn này hoàn toàn có thể yêu được người tử tế hơn", "Vẻ ngoài hào nhoáng không che đi được bản chất khốn nạn" - Dân mạng bình luận. Về phần người chồng, ban đầu tỏ ra hối cải, xin quay lại phòng khám để làm việc nuôi con nhưng thực chất là về lấy hết đồ đạc tốt để ra mở phòng khám riêng. Không chỉ có vậy, nam bác sĩ răng hàm mặt này còn đối xử tệ bạc với gia đình vợ. Hiện, cặp đôi "mèo mả gà đồng" này đang phải chịu gạch đá nặng nề từ dư luận. Bản thân hot girl đã khóa trang cá nhân. Mời quý độc giả xem thêm clip: Hot girl trường Y Lương Thủy Thu kiếm được 40 triệu nhờ nghề mẫu ảnh - Nguồn: Youtube

