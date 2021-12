Bị tố chiêu trò để bán hàng, gái xinh Bạch Lan Phương nói gì?

Đang yên lành, giữa đêm ngày 10/12, trên Facebook cá nhân, Huỳnh Anh bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" với Bạch Lan Phương khiến dân mạng vô cùng ngỡ ngàng. Cụ thể, trên trang cá nhân, Huỳnh Anh có dòng trạng thái: "Bạch Lan Phương không phải vợ tôi. Xin lỗi vì đã chọn nhầm người, xin lỗi rất nhiều". Ngay sau đó chỉ ít phút, gái xinh Bạch Lan Phương đã lập tức lên tiếng đính chính. Cô cho biết Huỳnh Anh vừa đi sự kiện về và bị mất điện thoại nên không rõ dòng status kia là do ai đăng. Tuy nhiên lạ nhất là ở chỗ gây hoang mang khắp cõi mạng xong xuôi, 2 chiếc status này đều "không cánh mà bay". Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, người cho rằng đây là sự cố do Huỳnh Anh mất điện thoại thật và cặp đôi giải quyết xong rồi nên không muốn để lại status gây mất hòa khí đôi bên. Nghi vấn này cũng được một netizen thẳng thắn đem đi bình luận bên dưới bài đăng mới nhất của Bạch Lan Phương. Người này cho rằng nữ MC xinh đẹp và Huỳnh Anh nửa đêm nửa hôm bày trò viết status "chia tay" chỉ là diễn để phục vụ mục đích kiếm tạo fame bán hàng. Tuy không trả lời trực tiếp chuyện "diễn" hay không nhưng Bạch Lan Phương vẫn đáp trả khá gắt: "Nick ảo chị không chấp nhé. Cứ vào hóng xem chị diễn gì à em? Khổ thân". Trong diễn biến mới nhất, chia sẻ với chúng tôi về vấn đề trên, bạn gái Huỳnh Anh bày tỏ: "Tôi chưa xóa bài đó, chỉ là không muốn mọi người bàn tán, làm to lên nên đã chuyển bài viết sang chế độ bạn bè. Điện thoại và sim đang chưa thấy đâu nên chúng tôi đang cố gắng tìm". Khi được hỏi về mối quan hệ với Huỳnh Anh giữa tin đồn chia tay, Bạch Lan Phương lấp lửng: "Đây là chuyện riêng nên mong mọi người tôn trọng, chuyện không có gì to lớn đâu, có thể Huỳnh Anh sẽ sớm thông tin đến mọi người". Huỳnh Anh công khai tình cảm với Bạch Lan Phương vào cuối tháng 11/2020. Tình mới Huỳnh Anh là MC nổi tiếng, từng hoạt động tại VTV. Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh tới 6 tuổi. Quen nhau chưa lâu nhưng cô đã gọi Huỳnh Anh là "chồng", liên tục nói lời mùi mẫn công khai, từng lấp lửng sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai vào năm 2021. Mời độc giả xem video: Huỳnh Anh: Tôi biết lỗi của mình, nhưng tôi cũng cần lời xin lỗi từ đoàn phim - Nguồn: KINGLIVE

