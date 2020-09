Bị so sánh với Phanh Lee, vợ streamer Xemesis đâu chịu lép vế

Mới đây, cư dân mạng phát hiện ra sự giống nhau đến bất ngờ giữa hai hot girl đình đám hiện nay là Phanh Lee và Xoài Non. Một bên là vợ của streamer Xemesis giàu nhất Việt Nam, và bên còn lại là nữ diễn viên đa tài sinh năm 1990 là vợ của CEO Cocobay Đà Nẵng. Nữ diễn viên Phanh Lee đã đăng tải tấm ảnh, viết đoạn caption chia sẻ rằng lâu rồi không selfie một tấm lên trang cá nhân. Và bất ngờ rằng nhiều dân mạng đã lầm tưởng cô với hot girl Xoài Non vì trông "na ná" nhau đến lạ. Dù cách biệt nhau đến cả một giáp, nhưng theo lời cư dân mạng, cả hai ngoài chuyện vô tình có một tấm ảnh trông giống nhau, thì đường tình duyên cũng xem là có nhiều điểm trùng khớp. Một bên là hot girl sinh năm 2002 vừa qua đã đính hôn với Xemesis - anh chàng nằm trong "tứ hoàng" streamer Việt Nam và được cư dân mạng gán danh xưng là streamer giàu nhất Việt Nam. Phanh Lee là nữ diễn viên sinh năm 1990 là vợ của Tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (Empire Group - chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng). Nhiều khoảnh khắc ngoài đời thật, Xoài Non trông cũng có vài nét giống với đàn chị Phanh Lee. Kể cả khoảnh khắc mặc váy cưới nàng hot girl này vẫn cực kỳ quyến rũ, xinh đẹp.Xoài Non và Xemesis đến thời điểm hiện tại đang là cặp đôi khiến nhiều người ghen tị trong cộng đồng game thủ Việt. Không khác gì Xoài Non, nữ diễn viên này đã gây ấn tượng mạnh khi mặc váy cưới lộng lẫy trong ngày trọng đại diễn ra thời gian qua. Mối tình của Phanh Lee với chồng đại gia không ồn ào và không công khai nhiều trên truyền thông, dù vậy đám cưới của họ vẫn là tâm điểm chú ý của showbiz Việt. Vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại có cuộc sống viên mãn, sung túc nữ diễn viên Phanh Lee đang nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

