Bị nghi hẹn hò bạn gái cũ Quang Hải, R.Tee viết tâm thư

MXH xôn xao khi truyền tay nhau hình ảnh được cho là story của bạn gái cũ R.Tee. Tài khoản này đăng bức hình một cô gái đang ôm chàng trai, điều đáng nói ở đây là chiếc áo đỏ đó lại trùng khớp với trang phục bạn gái cũ Quang Hải từng mặc. Kèm theo bức ảnh, cô gái được cho là bạn gái cũ của rapper R.Tee chia sẻ dòng trạng thái với nội dung: "Ủa gửi ảnh tui chi? Ok hạnh phúc nhé. Thương cho những cô bé chỉ mãi đứng trong bóng tối và hiểu cho cảm giác tui từng trải qua". Trước đó, Huỳnh Anh từng vướng nghi vấn đang "thả thính" rapper R.Tee khi đăng hai bức hình khác nhau trên Facebook và Instagram nhưng chỉ với một dòng trạng thái: "Out of all my fav fruits (Tạm dịch: Trong tất cả các loại trái cây yêu thích của em). Đặc biệt, dân tình chú ý tới cụm từ cuối cùng "la thanh long" khiến cho nhiều liên tưởng đến họ tên thật của R.Tee là Lã Thành Long. Thậm chí, những chi tiết trong bức ảnh được nhân vật bị cho là người yêu cũ của R.Tee đăng tải có nhiều phụ kiện mà chàng rapper và Huỳnh Anh từng sở hữu. Ngay sau khi tin đồn hẹn hò với Huỳnh Anh lên sóng, R.Tee đã có động thái trên Facebook cá nhân khi đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ về những chuyện "xấu xí về mình đưa đến cho khán giả". R.Tee cảm ơn những khán giả của mình đã giúp cho "ước mơ đưa âm nhạc tay ngang chạm đến từng trái tim của mọi người". Chàng rapper thừa nhận bản thân từng mắc sai lầm trong quá khứ khiến nhiều người khó tha thứ, hình ảnh không tốt trước đây đã làm ảnh hướng tới những người yêu quý lẫn đồng đội của mình. Đặc biệt, R.Tee cũng gửi lời xin lỗi đến Binz và các thành viên team FLY (tên đội Binz ở Rap Việt): Em xin lỗi Thầy, vì hình ảnh xấu xí của mình đã làm hỏng đi sự kì vọng của Thầy và cũng như làm ảnh hưởng tới những anh em trong FLY. Chốt tâm thư, R.Tee nói rằng lẽ ra ở thời điểm cuối năm, R.Tee phải cố gắng cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc chứ không phải những câu chuyện xấu xí về mình đưa đến cho khán giả. Dù không đi sâu tại Rap Việt nhưng khi chương trình kết thúc, R.Tee vẫn giữ sức nóng và được đông đảo các bạn trẻ mến mộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây R.Tee lại liên tục vướng những lùm xùm liên quan đến quá khứ, bị bạn gái cũ tố yêu cô này 2 tháng mới chia tay cô khác với lý do "lo cho sự nghiệp". Sau đó là lùm xùm nghi vấn hẹn hò với Huỳnh Anh đã khiến hình ảnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Mô tả video

