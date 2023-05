Bị mỉa mai học thức với bạn gái, Đoàn Văn Hậu đáp trả

Mới đây, Đoàn Văn Hậu hào hứng chia sẻ chùm ảnh chụp cùng bạn gái Doãn Hải My ở Đại học Luật Hà Nội. Hình ảnh Doãn Hải My diện trang phục cử nhân Luật và tay trong tay cùng Đoàn Văn Hậu lập tức nhận nhiều chú ý. Dưới bài đăng, trung vệ Quế Ngọc Hải bình luận trêu đùa cậu em: "Ngày xưa không học hành gì thì giờ ké người yêu tí cũng được". Một người quen khác cũng nhắc cầu thủ quê Thái Bình: "Ngày xưa chịu khó học hành thì cũng đầy đủ bằng cấp đấy". Đáp lại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định mình có bằng cấp đầy đủ. Và để chứng minh, anh còn cùng bạn bè ôn lại chuyện vì sao mình không cần thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại được đặc cách tuyển thẳng lên đại học. Được biết, cầu thủ Đoàn Văn Hậu là sinh viên của chương trình quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam cầu thủ này được xét tuyển dựa trên thành tích ở đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế chính thức. Loạt hình ảnh Văn Hậu chia sẻ lên MXH nằm trong bộ ảnh kỷ yếu tốt nghiệp đại học của Hải My trước khi ra trường. Doãn Hải My theo học Viện luật so sánh trực thuộc Đại học Luật Hà Nội khoá 2019-2023. Cặp đôi tay nắm chặt tay, nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu, chứng minh tình cảm gắn bó thân mật. Đoàn Văn Hậu cũng có mặt trong lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đại học Luật của Doãn Hải My hôm 26/4. Doãn Hải My luôn có sự đồng hành, cổ vũ của Đoàn Văn Hậu để đạt được thành tích 10 điểm tuyệt đối ở khoá luận tốt nghiệp. Ảnh: FBNV

Mới đây, Đoàn Văn Hậu hào hứng chia sẻ chùm ảnh chụp cùng bạn gái Doãn Hải My ở Đại học Luật Hà Nội. Hình ảnh Doãn Hải My diện trang phục cử nhân Luật và tay trong tay cùng Đoàn Văn Hậu lập tức nhận nhiều chú ý. Dưới bài đăng, trung vệ Quế Ngọc Hải bình luận trêu đùa cậu em: "Ngày xưa không học hành gì thì giờ ké người yêu tí cũng được". Một người quen khác cũng nhắc cầu thủ quê Thái Bình: "Ngày xưa chịu khó học hành thì cũng đầy đủ bằng cấp đấy". Đáp lại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu khẳng định mình có bằng cấp đầy đủ. Và để chứng minh, anh còn cùng bạn bè ôn lại chuyện vì sao mình không cần thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại được đặc cách tuyển thẳng lên đại học. Được biết, cầu thủ Đoàn Văn Hậu là sinh viên của chương trình quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam cầu thủ này được xét tuyển dựa trên thành tích ở đội tuyển quốc gia khi tham dự các giải quốc tế chính thức. Loạt hình ảnh Văn Hậu chia sẻ lên MXH nằm trong bộ ảnh kỷ yếu tốt nghiệp đại học của Hải My trước khi ra trường. Doãn Hải My theo học Viện luật so sánh trực thuộc Đại học Luật Hà Nội khoá 2019-2023. Cặp đôi tay nắm chặt tay, nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu, chứng minh tình cảm gắn bó thân mật. Đoàn Văn Hậu cũng có mặt trong lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp đại học Luật của Doãn Hải My hôm 26/4. Doãn Hải My luôn có sự đồng hành, cổ vũ của Đoàn Văn Hậu để đạt được thành tích 10 điểm tuyệt đối ở khoá luận tốt nghiệp. Ảnh: FBNV