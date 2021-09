Bị gọi đòi nợ, nữ MC VTV có màn đăng đàn gây chú ý

Nữ MC VTV - Thanh Thanh Huyền từng gây ấn tượng khi thể hiện màn nói trôi chảy 3000 chữ, 75 tên riêng trong khi trên tay không cầm kịch bản. Mới đây MC Thanh Thanh Huyền khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải một status dài để kể lại chuyện bị đòi nợ gọi làm phiền nhiều lần của mình. Chứng kiến câu chuyện của Thanh Thanh Huyền nhiều người tửng rằng cô nàng vì điều gì đó bởi cách đây chưa lâu nữ MC còn lái cả xe sang Porsche Boxster 5 tỷ đi sự kiện thì sao lại bị gọi đòi nợ vậy? Tuy nhiên, mới đây Thanh Thanh Huyền đã có status kể lại chuyện xử lý khi bị bên thu hồi nợ gọi làm phiền cô. Ra là Thanh Thanh Huyền hoàn toàn vô can trong chuyện này. Món nợ trên là của một nhân viên cũ từng làm việc với gái xinh. Không biết vì lý do gì bên đòi nợ lại biết được thông tin cá nhân của Thanh Thanh Huyền gọi làm phiền nhiều lần dù người vay nợ và cô nàng chả liên quan gì đến nhau nữa. Sau chuỗi ngày nhẫn nhịn, Thanh Thanh Huyền quyết định đem luôn cả luật ra để nói chuyện khi nhân viên thu hồi nợ mới chỉ kịp đe dọa "nếu không…". Ngoài ra Thanh Thanh Huyền cũng nói thẳng nếu bên đòi nợ còn định gọi thêm lần nữa, cô sẽ để công an giải quyết đồng thời hỏi rõ tên tuổi, nơi làm việc của nhân viên đang gọi cho mình. Theo lời của Thanh Thanh Huyền trước phản ứng "căng cực" của cô bên đòi nợ tắt máy ngang. Thông qua câu chuyện của mình, Thanh Thanh Huyền cũng chia sẻ đến mọi người nếu gặp phải tình trạng trên, dân mạng hoàn toàn có thể tham khảo cách như cô nàng để không bị làm phiền nữa. Phía dưới bình luận nhiều dân mạng để lại những dòng với đại ý như "hoa hồng càng đẹp gai càng nhọt", xinh xắn như Thanh Thanh Huyền thì càng không đùa được đâu.

