Bị giục cưới Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu trả lời lấp lửng

Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My đã hoàn thành các học phần và chuẩn bị tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội. Văn Hậu đã đồng hành cùng cô nàng trong ngày bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp và đạt số điểm xuất sắc. Đoàn Văn Hậu cũng hào hứng tham gia buổi chụp ảnh kỷ yếu của bạn gái và chúc mừng cô nàng sắp hoàn thành 4 năm đại học. Những hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tay trong tay hạnh phúc check-in ở trường ĐH Luật Hà Nội nhận được nhiều chú ý của dân mạng. Dưới bài đăng, nàng WAG Dung Trần - vợ tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh - đã bình luận giục giã cặp đôi Văn Hậu và Hải My về chuyện chung thân đại sự. Dung Trần nói: "Chú dì nhanh cưới cho em Cam đi ăn cưới nhé". Cam là biệt danh mà Xuân Mạnh và Dung Trần đặt cho con gái đầu lòng. Đáp lại những giục giã, Văn Hậu trả lời lấp lửng: "Lúc đó đừng kêu anh chị ở xa nhé". Anh chàng không phủ nhận về dự định làm đám cưới với bạn gái Top 10 Hoa hậu khiến fan của cặp đôi lại càng háo hức mong chờ. Hình ảnh Văn Hậu xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của bạn gái. Không chỉ Dung Trần, nhiều cư dân mạng cũng khen Văn Hậu và bạn gái xứng đôi, nhắc cặp đôi mau làm đám cưới. Hải My cũng sắp tốt nghiệp, còn Văn Hậu đã có sự nghiệp vững vàng. Hội bạn thân của Văn Hậu như Đức Chinh, Tiến Dũng, Thành Chung,... cũng đã lần lượt làm đám cưới. Người hâm mộ đang chờ một đám cưới hoành tráng của cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt hiện tại. Tuy nhiên, Văn Hậu sinh năm 1999, năm nay mới 24 tuổi. Bạn gái anh sinh năm 2001, cũng mới ở tuổi 22. Có lẽ cả hai vẫn muốn dành thêm thời gian cho những trải nghiệm trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân như nhiều cặp đôi cầu thủ - người đẹp khác. Kể từ sau khi công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu và bạn gái liên tục có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

