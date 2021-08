Bị chê mặt mộc, nữ streamer lộ ảnh nóng bức xúc đáp trả

Kể từ sau scandal lộ ảnh nóng, nữ streamer nổi tiếng Vũ Ngọc Kim Chi đã từng bước từng bước lấy lại tinh thần và tương tác với fan. Trong một buổi stream gần nhất, cô nàng này còn vui vẻ trò chuyện và hướng dẫn fan cách chăm sóc da trên Facebook cá nhân. Mới đây, trong livestream chia sẻ về việc chăm sóc da, được thực tế nhất có thể streamer Vũ Ngọc Kim Chi đã không trang điểm hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa nào khi livestream, nhưng đây cũng là lý do khiến cô nàng này nhận về khá nhiều bình luận chê bai từ cộng đồng.Streamer Vũ Ngọc Kim Chi bị nhiều người chê kém sắc, không lung linh như trên ảnh chụp... Ngay khi nhận về những lời chê bai ác ý từ cộng đồng mạng, Chi Củ Cải đã ẩn luôn video livestream của mình. Không những vậy, sau đó cô nàng này còn đăng tải status với tâm trạng khá bức xúc: Cụ thể, Chi Củ Cải có viết: "Để mặt mộc livestream cũng bị soi, chê bai các kiểu. Makeup thì lại kêu ở nhà makeup chi vậy. Sống sao cho vừa lòng các bạn." Là một nữ streamer còn trẻ tuổi nhưng Vũ Ngọc Kim Chi cũng đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của mình. Đến nay, có thể nói Kim Chi đã trưởng thành hơn nhiều so với quá khứ hay so với một số streamer cùng tuổi. Đặc biệt là cách lấy lại tinh thần sau khi trải qua scandal đáng tiếc thời gian gần đây. Dù rằng rất muốn xây dựng lại hình ảnh trong mắt cộng đồng fan hâm mộ, nhưng sau buổi livestream gần nhất thì có lẽ hành trình này của Vũ Ngọc Kim Chi có lẽ sẽ còn nhiều chông gai phía trước. Vũ Ngọc Kim Chi (sinh năm 1999, Hải Phòng) là hot girl gây chú ý trên mạng khi thường xuyên tung những bộ ảnh gơi cảm. Vũ Ngọc Kim Chi sở hữu số đo 3 vòng là 83-59-85, chiều cao 1m58 cùng khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, nữ streamer này có thể biến hoá nhiều phong cách khác nhau. Vào năm 2020, gái xinh gặp sự cố lộ ảnh nóng khiến cô điêu đứng suốt thời gian dài. Sự cố lộ ảnh nóng đã khiến Kim Chi bị ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp và hình ảnh trên MXH. Thời điểm đó, cô nàng chọn cách im lặng, khoá trang cá nhân để tránh khỏi búa rìu dư luận. Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

