Bị chê "đem người yêu ra bán", bán gái Quang Hải trả lời chất

Có thể nói Quang Hải là cầu thủ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm nhất của truyền thông và công chúng cả ở lĩnh vực chuyên môn trên sân cỏ lẫn đời sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình ái. Bởi vậy, những cô gái từng hẹn hò với tiền vệ Quang Hải cũng trở nên nổi tiếng và được có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nếu như những mối tình trước chỉ dùng danh tiếng ấy nhận PR sản phẩm thì bạn gái Quang Hải hiện tại là Chu Thanh Huyềnlại biết cách tận dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng với bạn trai mình để kinh doanh. Cụ thể, trong những video bán hàng online, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ kèm theo những câu chuyện về người bạn trai mà cô gọi với biệt danh “ông già”. “Ông già” là cách gọi yêu thương mà Chu Thanh Huyền gợi nhắc tới Quang Hải khi cặp đôi chưa chính thức công khai chuyện yêu đương trên mạng xã hội. Và cũng nhờ sự nổi tiếng của Quang Hải, nhiều người đã tin tưởng và dùng những sản phẩm do Thanh Huyền bán. Về mặt hiệu quả của những mỹ phẩm này, có người khen, cũng có người chê. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Quang Hải đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí ở Pau FC, phong độ giảm sút do thời gian dài không được ra sân thi đấu. Dân mạng càng thêm khó chịu và chê Thanh Huyền vì tần suất cô nhắc tới bạn trai trong các video bán hàng ngày càng nhiều. Nhiều người đã để lại những nhận xét tiêu cực với Thanh Huyền vì những lý do như: “Video bán kem nào cứ phải nhắc “ông già” vô cho người ta biết mới chịu à? Thèm được ông già công khai như mấy em trước lắm rồi à”, hay “Mình thắc mắc sao cứ đem Quang Hải ra để bán hàng, lúc nào cũng vậy”, “Không có hơi cầu thủ thì… mới mua, dùng có hiệu quả gì đâu”, “Bán kem nhưng phải kèm theo ông già”… Về chuyện này, Thanh Huyền từng chia sẻ ở một video khi cô ở Pháp cùng Quang Hải. Cô hỏi bạn trai: “Anh biết tại sao em hay quay clip với anh không?”. Quang Hải nói đùa rằng vì mình quá đẹp trai nhưng Thanh Huyền gạt đi. Cô nói: “Vì thứ nhất là view cao. Thứ hai, anh là một minh chứng vì da đã thay đổi rõ rệt”…

Có thể nói Quang Hải là cầu thủ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm nhất của truyền thông và công chúng cả ở lĩnh vực chuyên môn trên sân cỏ lẫn đời sống cá nhân, đặc biệt là chuyện tình ái. Bởi vậy, những cô gái từng hẹn hò với tiền vệ Quang Hải cũng trở nên nổi tiếng và được có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội. Nếu như những mối tình trước chỉ dùng danh tiếng ấy nhận PR sản phẩm thì bạn gái Quang Hải hiện tại là Chu Thanh Huyềnlại biết cách tận dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng với bạn trai mình để kinh doanh. Cụ thể, trong những video bán hàng online, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ kèm theo những câu chuyện về người bạn trai mà cô gọi với biệt danh “ông già”. “Ông già” là cách gọi yêu thương mà Chu Thanh Huyền gợi nhắc tới Quang Hải khi cặp đôi chưa chính thức công khai chuyện yêu đương trên mạng xã hội. Và cũng nhờ sự nổi tiếng của Quang Hải, nhiều người đã tin tưởng và dùng những sản phẩm do Thanh Huyền bán. Về mặt hiệu quả của những mỹ phẩm này, có người khen, cũng có người chê. Tuy nhiên, trong thời điểm này, Quang Hải đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí ở Pau FC, phong độ giảm sút do thời gian dài không được ra sân thi đấu. Dân mạng càng thêm khó chịu và chê Thanh Huyền vì tần suất cô nhắc tới bạn trai trong các video bán hàng ngày càng nhiều. Nhiều người đã để lại những nhận xét tiêu cực với Thanh Huyền vì những lý do như: “Video bán kem nào cứ phải nhắc “ông già” vô cho người ta biết mới chịu à? Thèm được ông già công khai như mấy em trước lắm rồi à”, hay “Mình thắc mắc sao cứ đem Quang Hải ra để bán hàng, lúc nào cũng vậy”, “Không có hơi cầu thủ thì… mới mua, dùng có hiệu quả gì đâu”, “Bán kem nhưng phải kèm theo ông già”… Về chuyện này, Thanh Huyền từng chia sẻ ở một video khi cô ở Pháp cùng Quang Hải. Cô hỏi bạn trai: “Anh biết tại sao em hay quay clip với anh không?”. Quang Hải nói đùa rằng vì mình quá đẹp trai nhưng Thanh Huyền gạt đi. Cô nói: “Vì thứ nhất là view cao. Thứ hai, anh là một minh chứng vì da đã thay đổi rõ rệt”…