Bị bóc mẽ ảnh sống ảo, blogger 34 tuổi khiến dân tình hoang mang

Trào lưu "bóc mẽ" cho thấy sự khác biệt giữa ảnh sống ảo trên mạng và thực tế cuộc sống đang được nhiều người hưởng ứng. Trong số này, blogger Danae Mercer (34 tuổi) nhận được nhiều sự chú ý khi không ngại ngần để lộ nhiều nhược điểm cơ thể thậm chí tự làm xấu mình. Danae vốn là nữ blogger, người truyền cảm hứng nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô cũng có không ít bức hình hoàn hảo, hút nghìn like song những bài đăng khiến người theo dõi thích thú nhất lại là chia sẻ bí quyết "xấu chỗ nào, che chỗ đó" của hội chị em. Chỉ cần hóp bụng, đẩy mông, phái đẹp đã khắc phục được khá nhiều khuyết điểm cơ thể khi lên hình. Bên cạnh đó, những công cụ chỉnh ảnh, filter làm đẹp khiến việc sở hữu một bức hình như trên tạp chí không còn là điều quá xa vời. Ngoài cách tạo dáng, ánh sáng, góc chụp cũng đóng vai trò không nhỏ để giúp tạo hiệu ứng thị giác cho thân hình thu hút hơn. Ngoài mục đích hài hước, thông qua loạt ảnh này, Danae Mercer muốn truyền thông điệp về việc yêu bản thân, tự tin với những gì mình có và không chạy theo các giá trị ảo trên mạng một cách mù quáng. "Các công cụ chỉnh ảnh, photoshop ngày càng khiến định nghĩa 'đẹp' trong chúng ta xa vời và trở nên tiêu cực. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận lại về một cơ thể bình thường, bức ảnh bình thường là như thế nào. Phương tiện truyền thông xã hội không có thật và có rất nhiều điều có thể khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn là việc nhận được một lượt like vô nghĩa trên mạng", cô nói với Bored Panda. Danae cũng chia sẻ mục tiêu của cô là làm cho các cô gái cảm thấy bình thường, thoải mái với cơ thể của họ. "Không phải ai cũng đẹp ngay khi thức dậy. Bụng nhiều cô gái cũng cảm giác to hơn hẳn dù chỉ ăn một miếng bánh hay lộ ngấn mỡ khi ngồi, chỉ là khi chụp ảnh đăng lên mạng, mọi người đều khéo léo che chúng đi. Việc của bạn là đừng nhìn những bức hình đó rồi tự ti về bản thân, cho rằng mình xấu xí trong khi mọi người đều hoàn hảo", nữ blogger bày tỏ. Danae cũng từng có thời gian vật lộn với chứng rối loạn ăn uống sau khi mẹ qua đời. Cô phải mất nhiều năm để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống cũng như tự tin vào bản thân. Nhờ những bức ảnh hài hước và thông điệp tích cực, blogger 34 tuổi hiện có hơn 1 triệu người theo dõi trang cá nhân.

