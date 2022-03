Bé Bánh Bao kênh TikTok mới nổi gây bão với gương mặt "tấu hài"

Trên TikTok, không chỉ những người trẻ 9x, 10x mới có thể trở thành Idol mà còn có không ít em bé nhận về đông đảo lượt quan tâm bởi sự vô tư, hồn nhiên, lan tỏa nhiều năng lượng tích cực đến người xem. Điển hình như cô bé có tên Bánh Bao Xin Chào. Chỉ với những đoạn video đơn giản về cuộc sống của bé gái sở hữu kênh TikTok thu về hơn 960.000 người theo dõi, cùng hàng loạt video triệu view. Được biết, bé tên là Lã Ngọc Cát Tiên, 3 tuổi, hiện đang sống cùng bố mẹ tại Hà Đông, Hà Nội. Ngay từ lần đầu tiên được mẹ đưa lên sóng, cô bé đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh với kiểu tóc “không đụng hàng”, giống hệt với Maruko trong bộ phim hoạt hình đình đám của Nhật Bản. Chị Lan Anh - mẹ bé Banh Bao cho biết, do tóc của bé mọc rất nhanh nên lần nào cũng tự tay cắt cho bé. Nói về lý do để kiểu tóc “bát úp ngược” như vậy. Chị Lan Anh cho biết: ''Mình thích cô nhóc Maruko vì rất đáng yêu. Thế nên khi có con gái mình đã dự định sẽ để tóc này cho bé rồi. Nhìn đáng yêu, ngộ nghĩnh mà còn hài hước ấy. Thế nhưng do tóc Bánh Bao dài nhanh lắm nên mình cứ phải cắt cho bé suốt. Mình dự tính khi con lớn thêm sẽ nuôi tóc dài ra nhưng mái thì nhất định vẫn để''. Nhờ kiểu tóc này, Bao có thể thoải mái vui chơi vì không sợ tóc vướng vào mắt. Mẹ cũng không cần tạo kiểu vì tóc có thể tự động vào nếp mà không cần làm gì quá nhiều. Bằng sự thông minh, lém lỉnh, kết hợp với quả đầu nấm đáng yêu, cặp má tròn đầy như hai chiếc bánh bao, thiên thần nhí nhanh chóng hớp hồn trái tim của cư dân mạng. Nhờ đó, mỗi clip bé Bánh Bao lên sóng đều nhận được tương tác cực kỳ cao. Tuy yêu chiều con là thế, song bà mẹ này lại rất “u sầu”, vì từ khi có con, chị đã “mất” luôn cả chồng. Bánh Bao cực kỳ yêu mến và quấn lấy bố. Mỗi lần có bố xuất hiện là mẹ chuyển sang chế độ “tàng hình”. Trong các đoạn clip, cô bé đáng yêu lúc nào cũng thể hiện tình cảm với bố, nằm gọn trong lòng và nói “yêu bố lắm” khiến mẹ không khỏi “ganh tị”. Quả thật không ngoa khi nói Bánh Bao đúng là “tình nhân kiếp trước của bố”. Chia sẻ về các clip hai bố con, chị Lan Anh cũng cho biết rằng chồng mình rất yêu và chiều con gái, khi chơi, nói chuyện với con đều rất nhỏ nhẹ. Do đó, mẹ đành “đóng vai ác” để có thể dạy dỗ con gái một cách nghiêm khắc hơn.

Trên TikTok, không chỉ những người trẻ 9x, 10x mới có thể trở thành Idol mà còn có không ít em bé nhận về đông đảo lượt quan tâm bởi sự vô tư, hồn nhiên, lan tỏa nhiều năng lượng tích cực đến người xem. Điển hình như cô bé có tên Bánh Bao Xin Chào. Chỉ với những đoạn video đơn giản về cuộc sống của bé gái sở hữu kênh TikTok thu về hơn 960.000 người theo dõi, cùng hàng loạt video triệu view. Được biết, bé tên là Lã Ngọc Cát Tiên, 3 tuổi, hiện đang sống cùng bố mẹ tại Hà Đông, Hà Nội. Ngay từ lần đầu tiên được mẹ đưa lên sóng, cô bé đã gây ấn tượng cực kỳ mạnh với kiểu tóc “không đụng hàng”, giống hệt với Maruko trong bộ phim hoạt hình đình đám của Nhật Bản. Chị Lan Anh - mẹ bé Banh Bao cho biết, do tóc của bé mọc rất nhanh nên lần nào cũng tự tay cắt cho bé. Nói về lý do để kiểu tóc “bát úp ngược” như vậy. Chị Lan Anh cho biết: ''Mình thích cô nhóc Maruko vì rất đáng yêu. Thế nên khi có con gái mình đã dự định sẽ để tóc này cho bé rồi. Nhìn đáng yêu, ngộ nghĩnh mà còn hài hước ấy. Thế nhưng do tóc Bánh Bao dài nhanh lắm nên mình cứ phải cắt cho bé suốt. Mình dự tính khi con lớn thêm sẽ nuôi tóc dài ra nhưng mái thì nhất định vẫn để''. Nhờ kiểu tóc này, Bao có thể thoải mái vui chơi vì không sợ tóc vướng vào mắt. Mẹ cũng không cần tạo kiểu vì tóc có thể tự động vào nếp mà không cần làm gì quá nhiều. Bằng sự thông minh, lém lỉnh, kết hợp với quả đầu nấm đáng yêu, cặp má tròn đầy như hai chiếc bánh bao, thiên thần nhí nhanh chóng hớp hồn trái tim của cư dân mạng. Nhờ đó, mỗi clip bé Bánh Bao lên sóng đều nhận được tương tác cực kỳ cao. Tuy yêu chiều con là thế, song bà mẹ này lại rất “u sầu”, vì từ khi có con, chị đã “mất” luôn cả chồng. Bánh Bao cực kỳ yêu mến và quấn lấy bố. Mỗi lần có bố xuất hiện là mẹ chuyển sang chế độ “tàng hình”. Trong các đoạn clip, cô bé đáng yêu lúc nào cũng thể hiện tình cảm với bố, nằm gọn trong lòng và nói “yêu bố lắm” khiến mẹ không khỏi “ganh tị”. Quả thật không ngoa khi nói Bánh Bao đúng là “tình nhân kiếp trước của bố”. Chia sẻ về các clip hai bố con, chị Lan Anh cũng cho biết rằng chồng mình rất yêu và chiều con gái, khi chơi, nói chuyện với con đều rất nhỏ nhẹ. Do đó, mẹ đành “đóng vai ác” để có thể dạy dỗ con gái một cách nghiêm khắc hơn.