Bắt trend chụp ảnh màn hình rạp phim, giới trẻ gây bức xúc

Cách đây không lâu, trào lưu chụp ảnh trước màn hình trong rạp khi phim vừa kết thúc đã thu hút sự sự chú ý của giới trẻ. Thay vì tạo dáng check in rạp chiếu phim thông thường tại khu vực bàn chờ trước khi chiếu hay phần poster của phim, thời gian gần đây nhiều bạn trẻ lại lựa chọn check in ở màn hình chiếu phim sau khi hết giờ. Trào lưu check in màn hình rạp phim này đôi khi lại mang đến sự khó chịu cho nhiều vị khách trong rạp. Thậm chí có người tỏ ra bức xúc bởi sự phiền hà, chắn ngang tầm mắt khi đi xem phim. Nhiều người cho rằng, việc dùng máy ảnh trong rạp chiếu phim là điều rất không nên. Thêm vào đó, sử dụng điện thoại, máy chụp ảnh bật đèn flash sẽ làm phiền đến các vị khách khác. Bên dưới phần bình luận netizen chia làm hai luồng ý kiến. Một bên thấy chẳng vấn đề gì, bên còn lại cũng bức xúc không kém khi trải nghiệm cảm giác làm phiền như vậy. Theo nhiều người khi xem phim đang chìm vào thời gian suy ngẫm sau bộ phim vừa xem mà lại bị làm phiền bởi tiếng chụp ảnh hay hành động tạo dáng của các bạn trẻ, điều đó họ không hề mong muốn. Đặc biệt, đối với những phim có phần after credit, điều này sẽ lại càng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên, những vị khách khác lại cảm thấy chuyện này rất bình thường và hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai. Các bạn hầu hết đều đợi hết phim hoặc chiếu đến phần danh sách những người đóng góp cho phim mới chụp, chứ không phải chụp trong lúc phim đang diễn ra. Hiện tại trào lưu chụp ảnh này vẫn gây tranh cãi trong cộng đồng mạng, dù ai nói ngả nói nghiêng thì giới trẻ vẫn thích thú với cách chụp ảnh này. Cách chụp này khiến chủ thể phía trước vô cùng nổi bật, nhiều người còn nói rằng khi chụp ở đây cảm giác như chụp ở viện bảo tàng. Chỉ cần diện trang phục đẹp, tạo dáng thật “xịn xò” cùng một người chụp ảnh có tâm là bạn đã có một bức ảnh cực xịn trong phòng chiếu phim với background không thể độc đáo hơn. Được biết, trào lưu này xuất phát từ các hot girl xứ Trung. Netizen Việt cũng nhanh chóng "bắt trend" tại các rạp chiếu phim thời gian qua. Ảnh: Tổng hợp

