Bất ngờ tìm ra chị em song sinh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Việt Nam

Đinh Ngọc Phi Linh (sinh năm 2000, Nghệ An) là cựu sinh viên khoa Quan hệ quốc tế của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô nàng mới đây gây chú ý khi đăng bức ảnh sở hữu gương mặt tựa tựa sao Hoa ngữ nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba. Phi Linh sở hữu chiều cao không quá nổi trội (1m63) nhưng bù lại được vóc dáng cân đối nên cô nàng vẫn cuốn hút trong mọi khung hình. Gái xinh Nghệ An này gây ấn tượng với vẻ đẹp mỏng manh, gương mặt có nhiều nét hao hao với “mỹ nữ Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba nên càng được nhiều người biết đến. Phi Linh từng chia sẻ, cô rất vui khi được so sánh với người đẹp Hoa ngữ nhưng cô vẫn muốn được mọi người biết đến mình với cái tên cha sinh mẹ đẻ. Phi Linh tin rằng, bản thân cũng có những điểm đặc biệt rất riêng để không trở thành bản sao của bất kỳ ai. Phi Linh là mẫu ảnh quen mặt của các thương hiệu thời trang. Ngay từ khi còn là học sinh, Phi Linh đã tận dụng thời gian rảnh chụp ảnh quảng cáo thời trang, phụ kiện… để kiếm tiền tiêu vặt. Khi trở thành sinh viên của trường Nhân văn, Phi Linh đã kiếm đủ tiền trang trải học phí và sinh hoạt của bản thân, không cần sự hỗ trợ của bố mẹ. Không chỉ xinh đẹp, Phi Linh còn được biết đến là một cô gái tài giỏi, sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô từng là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Đại học Vinh, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong kỳ thi đại học, Phi Linh là Á khoa môn Văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung.

