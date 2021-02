"Bắt chước" làm bánh chưng rán nước lọc, cô gái nhận kết đắng

Giải quyết bánh chưng sau Tết là nhiệm vụ đau đầu với nhiều gia đình. Rán là một trong những cách quen thuộc nhất mà hầu hết các gia đình đều áp dụng. Mặc dù mùi vị của bánh chưng rán luôn rất hấp dẫn và gây nghiện nhưng sau một tuần lễ ngao ngán với nhiều loại thực phẩm đầy chất đạm thì món ăn này đôi lúc trở nên ngấy hơn. Những ngày vừa qua, cộng đồng mê nấu ăn xôn xao vì một mẹo rán bánh chưng rất đặc biệt, không dùng dầu ăn mà sử dụng nước lọc - một thành phần dường như chẳng liên quan. Cách làm bánh chưng rán nước lọc được các tài khoản truyền miệng là: cắt bánh chưng thành từng miếng nhỏ, đổ nước vào chảo cho xâm xấp, chờ khi bánh mềm thì dàn đều, lật bánh như bình thường. Do không sử dụng dầu nên bánh chưng rán ăn không hề bị ngấy mà vẫn giữ được độ giòn ngon. Phần mỡ từ nhân và vỏ bánh sẽ chảy ra để làm cho bánh ngậy hơn mà không cần sử dụng mỡ hay dầu ăn. Bánh dễ ăn hơn và nhanh giòn. Tuy nhiên, cách làm này cũng có nhược điểm là tốn rất nhiều thời gian. Thậm chí, ngon hay dở nó còn phụ thuộc vào tay nghề của từng người. Mới đây, tài khoản L.T đã chia sẻ thành quả rán bánh chưng bằng nước lọc của mình trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút được sự chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, bên cạnh các bước làm rất thuần thục được ghi lại bằng ảnh thì L.T có viết: "Món này thì hot mấy năm nay rồi nên nay rảnh, em cũng muốn mang ra thực hành để khoe với bố mẹ. Tiếc là nay nhà không có khách .. chứ không thì bố mẹ em được mát mặt cùng. Kết quả... hơn cả mong đợi các bác ạ". Sau 1 khoảng thời gian đủ lâu để chờ đợi, cuối cùng thành quả là chiếc bánh cháy khét, hỗn độn. Nhìn cái mớ bánh chưng này, có lẽ chẳng ai đủ can đảm để có thể ăn. Được biết, để tạo ra thành quả thành công thì loại chảo sử dụng phải có độ chống dính cao, nếu không rất dễ bị cháy và sát chảo. Chiếc bánh cũng phải có phần thịt mỡ nhiều hơn để khi đun với nước có thể chảy ra. Lượng nước lọc cho vào chảo cũng phải vừa đủ, ít quá sẽ không đủ để bánh mềm ra còn nhiều quá thì bánh sẽ bị nhão. Tuy nhiên, một số thành viên lại cho rằng việc để bánh "chảy" ra rồi đun sôi nhìn không thẩm mỹ, mất ngon hay cảm nhận là không khác gì so với bánh dùng dầu ăn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Nấu cơm theo kiểu Tây - Nguồn: VTV24

