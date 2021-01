Bất chấp chuyện bầu bì, hội hot girl vẫn khoe dáng siêu chuẩn

Trang Lou là một trong những hot girl Hà Thành đình đám, được ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp mà có tình yêu ngọt ngào từ thời học sinh với chồng điển trai Tùng Sơn. Cặp đôi yêu nhau khi còn học cùng cấp 3 Việt Đức và có cái kết vô cùng ngọt ngào. Đang mang thai đứa con thứ 2 nhưng nhan sắc của bà mẹ trẻ này vẫn vô cùng đỉnh cao. Cơ thể của gái xinh Hà thành cũng rất cân đối, tay và chân khá nhỏ so với nhiều mẹ bầu khác. Không chỉ sở hữu một làn da sáng đẹp, bà xã JustaTee còn duy trì được vóc dáng hoàn hảo trong thời gian mang thai. So sánh những bức ảnh được chụp trước và trong thời gian mang bầu lần 2, vóc dáng của "hot mom" Trâm Anh có chút mũm mĩm, song gương mặt không hề vỡ nét, thần thái có phần tăng cao. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng da dẻ của cô nàng vẫn trắng trẻo và căng mịn. Giang Jolie là hot girl đình đám ngày nào, hiện tại cô đã trở thành “hot mom” với nhan sắc cực phẩm khó chê. Dù người đẹp đã lên cân nhưng ngoài bụng bầu lớn hơn theo thời gian thì vẻ ngoài của Giang Jolie không thay đổi nhiều. Dường như sau khi lấy chồng, ngoài cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc thì nhan sắc của Giang Jolie cũng ngày càng trở nên đằm thắm hơn. Vlogger An Nguy là nàng hot girl mới đây đã gia nhập hội gái xinh bỉm sửa. Cô nàng luôn giữ thần sắc tốt, da dẻ xinh đẹp trong thời gian mang thai bé Bay. Hải Yến - bạn gái Eric Nguyễn trước và trong khi mang bầu cũng khiến hội chị em ghen tị bởi nhan sắc không có gì thay đổi. Gương mặt và vóc dáng của cô nàng vẫn thon gọn như thuở chưa chồng. Ảnh: Facebook, IG nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những mỹ nhân Việt dù đã có con nhưng body vẫn rất hot - Nguồn: SaoStar

Trang Lou là một trong những hot girl Hà Thành đình đám, được ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp mà có tình yêu ngọt ngào từ thời học sinh với chồng điển trai Tùng Sơn. Cặp đôi yêu nhau khi còn học cùng cấp 3 Việt Đức và có cái kết vô cùng ngọt ngào. Đang mang thai đứa con thứ 2 nhưng nhan sắc của bà mẹ trẻ này vẫn vô cùng đỉnh cao. Cơ thể của gái xinh Hà thành cũng rất cân đối, tay và chân khá nhỏ so với nhiều mẹ bầu khác. Không chỉ sở hữu một làn da sáng đẹp, bà xã JustaTee còn duy trì được vóc dáng hoàn hảo trong thời gian mang thai. So sánh những bức ảnh được chụp trước và trong thời gian mang bầu lần 2, vóc dáng của " hot mom " Trâm Anh có chút mũm mĩm, song gương mặt không hề vỡ nét, thần thái có phần tăng cao. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng da dẻ của cô nàng vẫn trắng trẻo và căng mịn. Giang Jolie là hot girl đình đám ngày nào, hiện tại cô đã trở thành “hot mom” với nhan sắc cực phẩm khó chê. Dù người đẹp đã lên cân nhưng ngoài bụng bầu lớn hơn theo thời gian thì vẻ ngoài của Giang Jolie không thay đổi nhiều. Dường như sau khi lấy chồng, ngoài cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc thì nhan sắc của Giang Jolie cũng ngày càng trở nên đằm thắm hơn. Vlogger An Nguy là nàng hot girl mới đây đã gia nhập hội gái xinh bỉm sửa. Cô nàng luôn giữ thần sắc tốt, da dẻ xinh đẹp trong thời gian mang thai bé Bay. Hải Yến - bạn gái Eric Nguyễn trước và trong khi mang bầu cũng khiến hội chị em ghen tị bởi nhan sắc không có gì thay đổi. Gương mặt và vóc dáng của cô nàng vẫn thon gọn như thuở chưa chồng. Ảnh: Facebook, IG nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những mỹ nhân Việt dù đã có con nhưng body vẫn rất hot - Nguồn: SaoStar