Bánh mì Việt Nam được truyền thông quốc tế ca ngợi như thế nào?

Nhắc đến bánh mì Việt Nam phải nghĩ ngay đến bánh mì Phượng ở Hội An, nó trở thành điểm đến mà bất cứ ai đặt chân tới Hội An cũng muốn ghé qua. Nằm trên đường Phan Chu Trinh, hàng bánh mì nổi tiếng ở Hội An không bao giờ vắng bóng người. Với những chiếc bánh luôn nóng, thịt và pate thơm ngon, nước sốt pha chế theo công thức riêng,...bánh mì Phượng là địa chỉ bạn không nên bỏ lỡ khi ghé thăm thành phố này. Cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain (Mỹ) đã từng đến Việt Nam ăn thử và hết lời khen ngợi bánh mì nơi đây, ông gọi đây là "loại bánh ngon nhất thế giới". Ngoài ra bánh mì Phượng từng xuất hiện gần 2 phút trên chương trình du lịch và ẩm thực Mỹ "No Reservations". Một cửa hàng bánh mì Việt Nam vươn tầm thế giới nữa phải kể đến tiệm bánh mì nổi tiếng tại Hội An, bánh mì Madam Khanh. Nơi đây từng nổi rần rần trên trang TripAdvisor - 1 website du lịch hàng đầu thế giới và được gọi với cái tên là "The Banh my Queen" (Nữ hoàng bánh mì). Vào năm 2021, bánh mì Madam Khánh còn xuất sắc lọt vào top 50 nhà hàng ngon nhất châu Á do website theworlds50best.com lựa chọn. Không những vậy, chương trình Battle Trip nổi tiếng của đài KBS (Hàn Quốc) cũng đã từng ghé qua tiệm bánh mì Madam Khánh để ghi hình. Tiệm bánh mì không tên trên con đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) từng được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong 12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Kể từ khi danh tiếng của ổ bánh mì đường phố Việt Nam được lan rộng, xe bánh mì cũng đón thêm nhiều blogger chuyên về ẩm thực như Mark Wiens đến trải nghiệm và ngợi khen bằng một bài viết dài trên blog cá nhân. Nhiều vị khách du lịch phương Tây chia sẻ rằng bánh mì thịt nướng nơi đây chính là một trong những món đặc sản mà họ nhất định phải thử khi đến Việt Nam du lịch. Lấy ý tưởng từ việc "giải cứu" thanh long trong mùa dịch, ông Kao Siêu Lực đã tạo ra chiếc bánh mì thanh long. Loại bánh mì đặc biệt này được tờ Business Insider của Mỹ viết bài khen ngợi. Vừa là một sản phẩm mới đặc sắc, vừa giúp bà con giải cứu thanh long, loại bánh mì mới mẻ này dù mới xuất hiện nhưng đã được đón nhận ở thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: Tổng hợp Internet

