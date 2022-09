Bản tin Facebook 19/9: Cô dâu lừa đảo bất ngờ hóa nông dân

Mới đây trên Facebook cá nhân, "cô dâu lừa đảo" ở Bắc Giang có tên NTVA, nick name là Tina Duong đã chia sẻ loạt hình ảnh làm vườn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo như cô gái này chia sẻ, cô đang trong hành trình 21 ngày gieo mầm lại sự sống, tìm lại chính bản thân mình. Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, bài đăng về hình thức “mừng cưới kiểu 4.0” khi đính kèm số tài khoản kèm theo lên MXH đã gây xôn xao. Hành động đính kèm số tài khoản lên trang cá nhân như vậy theo nhiều cư dân mạng nhận xét là hành động không được tế nhị. Một cặp đôi tại Lâm Đồng đã gây sốt cộng đồng mạng với bộ ảnh cưới đẹp lung linh được chụp ngay tại khu vườn bắp cải rộng 8.000m2 do chính mình tự trồng. Lúc nhận ảnh xong thì cả hai rất vui và thích thú vì có 1 bộ ảnh xinh hơn cả sự tưởng tượng. Ảnh: Facebook Cư dân mạng được một phen "cười rớt hàm" về câu chuyện của một bà mẹ được con tặng lại chiếc quần mua hàng online khác xa hình quảng cáo. Cụ thể chiếc quần lót này mua với giá 124 ngàn, nhưng khi nhận về quần có thể chứa được cả một người lớn. Người mẹ cũng rất vui vì con tặng quà nhưng thực sự thật khó chấp nhận vì chiếc quần rộng đến nỗi kéo lên tận cổ, không hiểu kiểu quần lót này được thiết kế như thế. Ảnh: Chụp màn hình MC Phạm Ngọc Hà My gây chú ý khi chuẩn bị tiệc đầy tháng cho con đầu lòng chuẩn rich kid. Mâm cúng được bày trí vô cùng bắt mắt gồm xôi, gà, hoa quả, nước uống,... Nhìn hình, ai cũng xuýt xoa bởi mâm cúng rất tươm tất, chuẩn con nhà giàu. Ảnh: FBNV Một cô gái đã chia sẻ câu chuyện đi dự đám cưới một người quen biết nhưng không được ai ra tiếp đón. Cụ thể mở đầu video là hình ảnh một cô gái diện chiếc váy đỏ rất nổi bật, trang điểm xinh đẹp, vì cảm thấy bản thân không được tôn trọng nên cô gái đã quyết định ra về. Ảnh: Cắt ra từ clip Chàng trai khóc nức nở vì cưới 10 ngày mà vợ vẫn không cho động phòng. Nhiều người vừa nắm tay vừa lau nước mắt để an ủi chàng trai. Tuy nhiên, lý do được anh đưa ra khiến ai nấy đều phì cười. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân vì sao mà người vợ không chịu “động phòng hoa trúc” với chồng. Ảnh: Cắt ra từ clip Nữ giảng viên xinh đẹp Lê Âu Ngân Anh mới đây đăng tải loạt ảnh hẹn hò lãng mạn cùng chồng sắp cưới Phan Tô Ny. Đáng chú ý chính là dòng caption như ngầm thừa nhận việc cô chuẩn bị lên xe hoa, chính thức trở thành "vợ người ta" vào tháng 1. Ảnh: FBNV

