Bạn gái tin đồn Quang Hải lập hội “chị chị, em em” ở U23 Việt Nam

Ai cũng biết, nhóm cầu thủ gồm Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Hậu chơi rất thân với nhau và thường xuyên tụ tập. Chính bởi vậy mà hội bạn gái, vợ các cầu thủ này tương tác, đi chơi cùng nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Trước kia, Mai Hà Trang, bạn gái Đức Chinh từng chơi khá thân với Nhật Lê. Mới đây, người hâm mộ phát hiện Mai Hà Trang và bạn gái tin đồn Quang Hải là Huyền My rất chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội. Hot girl Nghệ An thường xuyên "thả tim" và bình luận trên trang cá nhân của bạn gái Hà Đức Chinh. Việc chăm chỉ tương tác, trêu đùa nhau trên mạng xã hội của 2 hot girl khiến cộng đồng mạng cho rằng Huyền My đã đi chơi rất nhiều với hội cầu thủ đình đám nên mới quen biết Mai Hà Trang. Điều này càng khiến tin đồn hẹn hò giữa cô với cầu thủ Quang Hải là có cơ sở. Huyền My luôn "thả tim" ảnh của hot girl Mai Hà Trang. Dường như họ mới quen và rất thân thiết với nhau. Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng từng là sinh viên ĐH FPT và hiện đang làm chủ một spa tại Hà Nội. Trên mạng xã hội, cô sở hữu 14 nghìn lượt theo dõi. Tháng 12/2019, Huyền My dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải khi cả hai chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội. Không chỉ có vậy, hot girl xứ Nghệ còn sở hữu chiếc áo đấu có chữ ký của nam cầu thủ cùng dòng chữ "Anh thương vợ" cực kỳ ngọt ngào. Khi được hỏi về mối quan hệ với Quang Hải, Huyền My trả lời nửa úp nửa mở, không khẳng định cũng chẳng phụ đị vô cùng đáng ngờ. Cô mong muốn dù chuyện đời tư có như thế nào thì người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ cầu thủ gốc Đông Anh. Trên trang cá nhân, Huyền My từng đăng tải trạng thái đầy ẩn ý cho rằng yêu lâu năm chưa chắc đã đã nhớ nhưng có nhiều mối tình rất ngắn ngủi nhưng lại nhớ nhau cả đời. Người hâm mộ cho rằng hot girl sinh năm 1997 đang ám chỉ mối tình của Quang Hải và Nhật Lê. Xem thêm clip: Nhan sắc bạn gái Đức Chinh khiến người hâm mộ "đổ gục" - Nguồn: Youtube

