Bạn gái tin đồn Quang Hải bất ngờ nói mối quan hệ mập mờ

Huyền My hay còn biết đến với biệt danh "cô chủ tiệm nail" từng được nhắc tên khi dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải. Rất nhiều hình ảnh lộ diện khiến nhiều người phải đặt nghi vấn về chuyện tình cảm giữa cô gái Nghệ An và chàng tiền vệ đào hoa. Trong khi Quang Hải đưa Huỳnh Anh về ra mắt gia đình sau khi công khai chưa được bao lâu. Thì mới đây, cô chủ tiệm nail lại ở nhà mở tổng đài tư vấn tình cảm cho dân mạng. Đáng chú ý nhất là phát biểu của Huyền My về mối quan hệ mập mờ. Theo đó, bạn gái tin đồn Quang Hải cho biết phải dứt khoát buông bỏ mối quan hệ như vậy vì "càng lâu càng hay suy nghĩ về nó. Không xứng!". Ngoài ra Huyền My cũng chia sẻ thêm các quan điểm khác về yêu đương như mối tình năm 17 tuổi hay 15 tuổi đã nên yêu chưa. Với câu hỏi là người miền Nam hay miền Bắc, cô chủ tiệm nail còn nửa đùa nửa thật rằng có ao ước lấy một anh chồng người miền Nam. Trước đó, chiều 24/5, Huỳnh Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng mẹ tiền vệ Quang Hải. Dưới bức ảnh tình cảm, thân thiết của mẹ bạn gái, Quang Hải để lại bình luận gây chú ý: "Hai chị em đẹp quá". Như vậy là Quang Hải ngày càng xác nhận mối quan hệ rõ ràng với gái xinh Nha Trang, không để tin đồn thất thiệt nữa Sau khi chia tay cầu thủ Quang Hải đến nay, Huyền My đã ngay lập tức quay trở lại đường đua thả thính. Trang cá nhân của "cô chủ tiệm nail" bỗng chốc biến thành một sổ tay thính bả. Mỗi bức ảnh của Huyền My đều đi kèm cùng đôi vần thơ hay dòng caption so deep kèm emotion trái tim bay phấp phới. Đương nhiên đa phần những dòng quote này đều là đi mượn trên mạng nhưng "cô chủ tiệm nail" cũng rất chịu khó đầu tư trang phục, tạo dáng nữa. Hăng hái trên đường đua thả thính thế này thì chẳng mấy chốc mà Huyền My thoát kiếp FA. Mời quý độc giả xem video: "Cô chủ tiệm nail" Huyền My công khai tên Quang Hải khi đi Chùa Hà cầu duyên - Nguồn: Youtube

