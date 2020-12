Bạn gái “hot mom” của Huỳnh Anh lộ ảnh chưa qua chỉnh sửa

Cách đây không lâu nam diễn viên Huỳnh Anh đã công khai hình ảnh hẹn hò với nữ MC Bạch Lan Phương hơn anh 6 tuổi. Cặp đôi không ngại ngần chia sẻ hình ảnh tình tứ khi đi du lịch với nhau trên mạng xã hội. Nam diễn viên đã tung loạt khoảnh khắc ngọt ngào như nắm tay, ôm hôn cô bạn gái mới là MC Bạch Lan Phương lên trang cá nhân. Thậm chí, cả hai đã tính chuyện sang năm tổ chức đám cưới. Ngay sau khi công khai chuyện tình cảm, danh tính cũng như nhan sắc của bạn gái Huỳnh Anh đã được dân mạng để ý nhiều hơn. Theo đó, trong một vài hình ảnh mới đây cho thấy nữ MC sở hữu vẻ đẹp ngoài đời chưa qua chỉnh sửa khác xa so với hình ảnh tự đăng trên MXH. Trong loạt ảnh chia sẻ kèm theo bài viết, MC Lan Phương còn đính kèm thêm tấm hình chụp Huỳnh Anh khi ôm laptop chăm chú làm việc. Trước hành động này của người yêu, Huỳnh Anh cũng đã đăng tải hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lan Phương ngay dưới bình luận bài viết. Có thể thấy rằng qua hình ảnh chụp vội này, Lan Phương bị cho là lộ nhan sắc không được tươi trẻ như trên mạng xã hội. Những hình ảnh của cô nàng trên trang cá nhân được nhận xét là vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, đặc biệt body của "hot mom" này là điểm nhấn đáng chú ý của cô. Được biết nữ MC Bạch Lan Phương sinh năm 1986, hơn Huỳnh Anh 6 tuổi và đang là mẹ đơn thân. Con gái của cô năm nay lên 8 tuổi. Bạch Lan Phương là nữ MC quen mặt của VTV, cũng giống như các người yêu trước của Huỳnh Anh, cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp và đường cong quyến rũ. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Bạch Lan Phương lại có vóc dáng đẹp không góc chết. Để có ngoại hình đẹp và cân đối như hiện tại Bạch Lan Phương đã trải qua quá trình phẫu thuật thẩm mỹ trước đó. Nữ MC xinh đẹp không hề giấu diếm và cô còn công khai chuyện đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, ủng hộ và khích lệ chị em đi làm đẹp. So với hình ảnh trên sóng truyền hình, ngoài đời, Lan Phương có phần trưởng thành hơn. Ảnh: Facebook nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Huỳnh Anh khen ngợi bạn gái hết lời - Nguồn: YAN News

