Bạn gái Đoàn Văn Hậu mặc hở, khoe chân dài giữa trời lạnh

Đoàn Văn Hậu và bạn gái đang có chuyến nghỉ dưỡng Sapa cùng vợ chồng Thành Chung, Đức Chinh. Các nàng WAGs và nửa kia thường xuyên cập nhật những hình ảnh của lần đi chơi này. Nổi bật trong số đó chính là lần khoe vóc dáng nóng bỏng của bạn gái Đoàn Văn Hậu. Chia sẻ lên Facebook cá nhân, Doãn Hải My tung loạt ảnh mặc quần ngắn, lộ đôi chân dài nuột giữa thời tiết lạnh của Sapa. Người đẹp gốc Hà Nội còn diện áo ngắn dạng crop-top, phía dưới phối cùng chiếc quần jeans. Việc khoe eo thon giữa thời tiết lạnh giá của 10X khiến ai cũng xuýt xoa vì quá đẹp. Được biết, Doãn Hải My sở hữu vòng eo "con kiến" 55cm. Chính vì vậy, cô nhiều lần không ngại ngần khoe đường cong và vóc dáng thu hút. Chia sẻ về bí quyết để có vóc dáng chuẩn, Doãn Hải My tiết lộ cô đã đi tập gym từ năm lớp 10 và vẫn duy trì tập luyện thường xuyên cho đến nay. Bạn gái Đoàn Văn Hậu khiến ai nấy cũng trầm trồ trước vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện là cô nàng lại khiến dân tình trầm trồ, ngưỡng mộ trước sắc vóc nóng bỏng ở tuổi 21. Thời điểm sau khi ''Hoa Hậu Việt Nam'' kết thúc, Doãn Hải My trung thành với phong cách ngọt ngào đúng chuẩn ngọc nữ. Nhưng sau khi vướng tin đồn hẹn hò Đoàn Văn Hậu, người đẹp họ Doãn trở nên gợi cảm hơn bội phần. Ảnh: FBNV

