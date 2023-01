Bạn gái Đoàn Văn Hậu chẳng ngại khoe nhan sắc không phấn son

Kể từ khi công khai hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, mọi động thái của Doãn Hải My luôn nhận về rất nhiều quan tâm của dân mạng. Mới nhất, Doãn Hải My đã tham gia hỏi đáp với fans. Khi được mọi người hỏi cảm nghĩ về ngoại hình của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, chính chủ không ngại show khoảnh khắc "dìm hàng" người yêu để khẳng định anh không đẹp trai. Đặc biệt, Doãn Hải My còn tự tin show chiếc mặt sau khi đã được tẩy trang sạch sẽ. Nhìn gương mặt không phấn son của bạn gái Đoàn Văn Hậu, ai cũng bày tỏ gato vì quá trắng sáng, mịn màng. Trước đó, Hải My cũng có vài lần show mặt mộc. Và lần nào lên sóng, nàng WAGs cũng khiến hội chị em áp lực vì quá xịn. Nhận được vô số lời khen ngợi, bạn gái Đoàn Văn Hậu cũng trực tiếp gửi lời cảm ơn. Doãn Hải My (SN 2001) hiện là sinh viên lớp Luật chất lượng cao, trường ĐH Luật Hà Nội. Cô từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Không chỉ học giỏi Doãn Hải My còn sở hữu ngoại hình quyến rũ, vòng eo 56cm và gương mặt rất xinh đẹp. Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp Hậu - My được nhận xét đôi lứa xứng đôi khi chàng là cầu thủ nổi tiếng, đá bóng giỏi, kiếm nhiều tiền còn nàng xinh đẹp, tài năng. Từng có tin đồn sắp về chung nhà với Đoàn Văn Hậu, Hải My lên tiếng phủ nhận. Hải My từng cho hay hiện cả 2 mới chỉ đang trong mối quan hệ yêu đương, muốn tập trung cho sự nghiệp trước vì tuổi đời còn khá trẻ.

