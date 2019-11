Bà ngoại xì-teen check in khắp Châu Âu cùng cháu gái

Bạn Lưu Huyền Trang mới đây chia sẻ bộ ảnh cùng bà ngoại đi du lịch khắp Châu Âu khiến cộng đồng mạng thích thú. Đây không phải chuyến đi nước ngoài đầu tiên của bà nhưng do đã 85 tuổi, sức khoẻ không được như trước nên trước chuyến đi, cô nàng rất lo lắng. "Trong thời gian làm visa, sức khoẻ của bà vẫn bình thường cho tới trước ngày bay 1 hôm thì bác sĩ cho biết huyết áp bà cao khiến cả nhà lo lắng. Tuy nhiên bà rất hào hứng với chuyến đi nên mình an tâm phần nào" - Cô gái 9x chia sẻ. Huyền Trang cho biết, đây là lần đầu tiên bà ngoại xì teen thấy tận mắt tháp nghiên Pisa, thành Roma,...nên vô cùng thích thú. Bà bảo: "Chuyến đi này thật ý nghĩa và bổ ích, bà nghĩ sẽ chỉ sống đến 90 tuổi mà cảm giác bây giờ mình có thể thọ đến 100 tuổi vậy!". "Dù đi bộ nhiều nhưng bà không bao giờ kêu mỏi mệt. Bà trêu bảo sợ kêu nhiều lần sau không được đi nữa. Bà mình bị đau khớp đã lâu nên không đi bộ được dài, nên thời gian trước khi đi mình nói chuyện với bà về thói quenđi bộ ở Châu Âu, từ đó bà cũng đã tập đi lại nhiều hơn cho quen" - Huyền Trang nói. Điều đáng quý nhất sau chuyến đi đối với Huyền Trang là cô có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bà. Đi đến đâu, hai bà cháu cũng nhiệt tình check in. Đặc biệt, bà có những tấm ảnh chụp rất xì-teen đáng yêu khiến cộng đồng mạng khen tấm tắc. Mong ước cùng người thân đi du lịch được Huyền Trang ấp ủ từ rất lâu, hành trình khám phá Châu Âu cùng với bà ngoại chính là chuyến đi đầu tiên. Mặc dù đã lấy chồng và có 2 con, bận rộn với cuộc sống hàng ngày nhưng Huyền Trang cho biết cô cố gắng gửi hai nhà nội ngoại để đưa bà đi "du hí" vì bọn trẻ có cả tương lai để trưởng thành còn bà thì không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Từ khoảnh khắc bên bà trong chuyến đi quý giá này đều được Huyền Trang ghi nhớ.

