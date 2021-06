Ảnh chế xe hoa phong cách đặc sản vùng miền cực bá đạo của netizen

Mới đây, netizen vô cùng thích thú với chiếc " xe hoa" được trang trí bằng vải thiều vô cùng độc đáo. Được biết, chiếc xe này đỗ trước một điểm hỗ trợ bán nông sản trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Minh Hùng Nhờ sự sáng tạo, in đậm dấu ấn đặc sản quê nhà Bắc Giang là vải thiều mà bức ảnh này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: Hoàng Minh Hùng Thay vì lãng phí tiền mua hoa tươi rồi vứt đi thì việc trang trí bằng đặc sản vùng miền có thể tận dụng để mời mọi người ăn ngay sau đám cưới. Ảnh: Hoàng Minh Hùng Ngay sau đó, netizen đã hào hứng chia sẻ thêm loạt ảnh chế xe rước dâu theo đặc sản vùng miền vô cùng độc đáo. Ảnh: Check in Vietnam Không chỉ vải thiều, nhiều loại quả đặc sản khác như dừa Bến Tre, sầu riêng Long Khánh, thanh long Bình Thuận,...cũng được cư dân mạng chế tác trên mui xe rước dâu. Ảnh: Check in Vietnam Rước dâu Hưng Yên phải kết xe hoa nhãn lồng mới đúng chuẩn. Ảnh: Check in Vietnam Bánh đậu xanh là là điểm nhận diện của xe dón dâu đến từ Hải Dương. Ảnh: Check in Vietnam Dâu Bình Thuận thì nhất định phải được rước bằng xe hoa thanh long. Ảnh: Check in Vietnam Vĩnh Long là đất chôm chôm với nhiều loại chôm chôm khác nhau nên xe rước dâu tại đây chắc chắn phải trang trí bằng thứ quả này. Ảnh: Check in Vietnam Đặc sản Vĩnh Long vô cùng thích hợp để trang trí trên xe hoa bởi chúng không chỉ ngon, mà còn tỏa mùi thơm. Ảnh: Check in Vietnam Trang trí xe đón dâu bằng mít thế này đậm chất độc - lạ luôn ấy chứ. Ảnh: Check in Vietnam Lâm Đồng thì không thể không nhắc đến bơ. Ảnh: Check in Vietnam Mời độc giả xem video: Nâng tầm giá trị trái vải - Nguồn: VTV24

